Έκρηξη σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί και ένας αγνοούμενος
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Έκρηξη Εργοστάσιο

Έκρηξη σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί και ένας αγνοούμενος

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μονάδα βιοτεχνολογίας της εταιρείας Jiapeng – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Έκρηξη σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί και ένας αγνοούμενος
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας Jiapeng, που βρίσκεται στην κομητεία Σανίν, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά του Πεκίνο. Οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα συνεργεία να προσπαθούν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο, ενώ παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη ασφάλιση του χώρου.

Συχνά τα βιομηχανικά ατυχήματα στην Κίνα

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Τα βιομηχανικά ατυχήματα αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στην Κίνα, συχνά λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας και ανεπαρκούς τήρησης των κανονισμών.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη σε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία, περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέες δεσμεύσεις για ενίσχυση των ελέγχων στη βιομηχανία.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης