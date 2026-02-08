Έκρηξη σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί και ένας αγνοούμενος

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από ισχυρή έκρηξη
που σημειώθηκε το Σάββατο σε εργοστάσιο
στη βόρεια Κίνα
, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας Jiapeng, που βρίσκεται στην κομητεία Σανίν, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά του Πεκίνο. Οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα συνεργεία να προσπαθούν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο, ενώ παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη ασφάλιση του χώρου.
Συχνά τα βιομηχανικά ατυχήματα στην Κίνα
Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Τα βιομηχανικά ατυχήματα αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στην Κίνα, συχνά λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας και ανεπαρκούς τήρησης των κανονισμών.
Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη σε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία, περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέες δεσμεύσεις για ενίσχυση των ελέγχων στη βιομηχανία.