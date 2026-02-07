Πολωνία: Αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία Αεροδρομίο Πτήσεις

Πολωνία: Αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ

Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Πολωνία: Αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ
Αποκαταστάθηκαν οι δραστηριότητητες στα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν στη νοτιοανατολική Πολωνία, η λειτουργία των οποίων είχε ανασταλεί νωρίτερα σήμερα, αφότου οι αρχές δήλωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, που περιελάμβαναν πτήσεις από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο της χώρας, οι οποίες έγιναν ύστερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.

Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε ανάρτηση στο Χ, ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ και τη γερμανική Πολεμική Αεροπορία «των οποίων τα αεροσκάφη βοήθησαν να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολωνικών αιθέρων σήμερα».

«Οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στον εναέριο χώρο μας, σε σχέση με πλήγματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν», δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση.

Τα δύο αεροδρόμια είχαν αναστείλει τις δραστηριότητές τους ως προληπτικό μέτρο λόγω των ρωσικών πληγμάτων σε κοντινά ουκρανικά εδάφη, δήλωσαν σήμερα οι πολωνικές αρχές.

«Σε σχέση με την ανάγκη να διασφαλιστεί η δυνατότητα ελεύθερης επιχείρησης της Πολεμικής Αεροπορίας, τα αεροδρόμια στο Ρζεσόφ και το Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις πτητικές τους δραστηριότητες», είχε δηλώσει νωρίτερα η πολωνική υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στο Χ.

Και οι δύο πόλεις είναι κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία, με το Ρζεσόφ να αποτελεί τον βασικό κόμβο του ΝΑΤΟ για προμήθειες όπλων στην Ουκρανία.

Κλείσιμο
Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, που περιελάμβανε πλήγματα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στη δυτική Ουκρανία.

Η επιχείρηση του πολωνικού στρατού ήταν προληπτικού χαρακτήρα και είχε στόχο να διασφαλίσει και να προστατεύσει τον εναέριο χώρο, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα απειλούμενα σημεία, δήλωσε νωρίτερα ο πολωνικός στρατός.


Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου σχετίζεται με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της.

Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης