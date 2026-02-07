Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Πολωνία: Αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ
Πολωνία: Αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ
Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων
Αποκαταστάθηκαν οι δραστηριότητητες στα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν στη νοτιοανατολική Πολωνία, η λειτουργία των οποίων είχε ανασταλεί νωρίτερα σήμερα, αφότου οι αρχές δήλωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, που περιελάμβαναν πτήσεις από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο της χώρας, οι οποίες έγιναν ύστερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.
Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε ανάρτηση στο Χ, ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ και τη γερμανική Πολεμική Αεροπορία «των οποίων τα αεροσκάφη βοήθησαν να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολωνικών αιθέρων σήμερα».
«Οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στον εναέριο χώρο μας, σε σχέση με πλήγματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν», δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση.
Τα δύο αεροδρόμια είχαν αναστείλει τις δραστηριότητές τους ως προληπτικό μέτρο λόγω των ρωσικών πληγμάτων σε κοντινά ουκρανικά εδάφη, δήλωσαν σήμερα οι πολωνικές αρχές.
«Σε σχέση με την ανάγκη να διασφαλιστεί η δυνατότητα ελεύθερης επιχείρησης της Πολεμικής Αεροπορίας, τα αεροδρόμια στο Ρζεσόφ και το Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις πτητικές τους δραστηριότητες», είχε δηλώσει νωρίτερα η πολωνική υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στο Χ.
Και οι δύο πόλεις είναι κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία, με το Ρζεσόφ να αποτελεί τον βασικό κόμβο του ΝΑΤΟ για προμήθειες όπλων στην Ουκρανία.
Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, που περιελάμβανε πλήγματα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στη δυτική Ουκρανία.
Η επιχείρηση του πολωνικού στρατού ήταν προληπτικού χαρακτήρα και είχε στόχο να διασφαλίσει και να προστατεύσει τον εναέριο χώρο, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα απειλούμενα σημεία, δήλωσε νωρίτερα ο πολωνικός στρατός.
Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε ανάρτηση στο Χ, ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ και τη γερμανική Πολεμική Αεροπορία «των οποίων τα αεροσκάφη βοήθησαν να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολωνικών αιθέρων σήμερα».
«Οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στον εναέριο χώρο μας, σε σχέση με πλήγματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν», δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση.
Polen schließt kurzzeitig Luftraum nach russischen Angriffen: Nach russischen Angriffen auf Ziele in der Ukraine wurde der Luftraum im Südosten Polens vorübergehend gesperrt. Die Flughäfen Rzeszow und Lublin nahmen den Betrieb inzwischen wieder auf. #UkraineRussiaWar #Polen…— Infos Unter (@infos_unter) February 7, 2026
Τα δύο αεροδρόμια είχαν αναστείλει τις δραστηριότητές τους ως προληπτικό μέτρο λόγω των ρωσικών πληγμάτων σε κοντινά ουκρανικά εδάφη, δήλωσαν σήμερα οι πολωνικές αρχές.
«Σε σχέση με την ανάγκη να διασφαλιστεί η δυνατότητα ελεύθερης επιχείρησης της Πολεμικής Αεροπορίας, τα αεροδρόμια στο Ρζεσόφ και το Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις πτητικές τους δραστηριότητες», είχε δηλώσει νωρίτερα η πολωνική υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στο Χ.
Και οι δύο πόλεις είναι κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία, με το Ρζεσόφ να αποτελεί τον βασικό κόμβο του ΝΑΤΟ για προμήθειες όπλων στην Ουκρανία.
Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, που περιελάμβανε πλήγματα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στη δυτική Ουκρανία.
Η επιχείρηση του πολωνικού στρατού ήταν προληπτικού χαρακτήρα και είχε στόχο να διασφαλίσει και να προστατεύσει τον εναέριο χώρο, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα απειλούμενα σημεία, δήλωσε νωρίτερα ο πολωνικός στρατός.
Airspace in southeastern Poland has once again been closed for the past few hours: CTR/TMA LUBLIN NOT AVBL DUT TO UNPLANNED MILITARY ACTIVITY RELATED TO ENSURING STATE SECURITY.— Flightradar24 (@flightradar24) February 7, 2026
NATO aircraft operating in the area at the moment: https://t.co/XwT8h6HtWA pic.twitter.com/lQ67ti8ysY
Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου σχετίζεται με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν στην περιοχή.
Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της.
Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.
Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της.
Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα