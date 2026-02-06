Συζητήσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου
Συζητήσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας, Ντενίς Σμιχάλ, δήλωσε σε ανάρτησή του ότι οι προμήθειες LNG θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας

Συζητήσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου
Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο υπουργός Ενέργειας, Ντενίς Σμιχάλ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι οι προμήθειες LNG θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση του πολέμου λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, του κρύου χειμώνα και των συσσωρευμένων ζημιών.


Η Ουκρανία προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει τις τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, δήλωσε ο ίδιος.

