Συζητήσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου
Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας, Ντενίς Σμιχάλ, δήλωσε σε ανάρτησή του ότι οι προμήθειες LNG θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας
Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του.
Ο υπουργός Ενέργειας, Ντενίς Σμιχάλ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι οι προμήθειες LNG θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση του πολέμου λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, του κρύου χειμώνα και των συσσωρευμένων ζημιών.
Η Ουκρανία προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει τις τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, δήλωσε ο ίδιος.
