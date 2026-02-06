Ουκρανός πατέρας ξεσπά σε κλάματα όταν μαθαίνει πως ο γιος του γυρνάει από τη ρωσική αιχμαλωσία - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Αιχμάλωτοι πολέμου

Ουκρανός πατέρας ξεσπά σε κλάματα όταν μαθαίνει πως ο γιος του γυρνάει από τη ρωσική αιχμαλωσία - Δείτε βίντεο

Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν χθες στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου

Ουκρανός πατέρας ξεσπά σε κλάματα όταν μαθαίνει πως ο γιος του γυρνάει από τη ρωσική αιχμαλωσία - Δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Τις συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, όταν ένας Ουκρανός πατέρας έμαθε πως ο γιος του επιστρέφει στο σπίτι μετά από περίπου τρία χρόνια αιχμαλωσίας στη Ρωσία, κατέγραψε η κάμερα τοπικού καναλιού.

Χθες, ο Στιβ Γουίτκοφ έκανε γνωστό ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους στο Αμπού Ντάμπι, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».

«Σήμερα οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων – την πρώτη του είδους σε πέντε μήνες» ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η επιστροφή των Ουκρανών αιχμαλώτων (150 στρατιώτες και επτά πολίτες) έγινε μέσα στην ημέρα, ενώ όταν ένας πατέρας ενημερώθηκε πως «ο υπερασπιστής γιος του, Ιβάν, γυρνάει σπίτι» ξέσπασε σε κλάματα και άρχισε να φωνάζει: «Ζήτω! Ο Βάνα επιστρέφει, ευχαριστώ Θεέ μου, σου είναι ευγνώμων. Ευχαριστώ όλους όσοι προσευχήθηκαν για τον γιο μου».

Δείτε το βίντεο

8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης