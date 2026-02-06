Ουκρανός πατέρας ξεσπά σε κλάματα όταν μαθαίνει πως ο γιος του γυρνάει από τη ρωσική αιχμαλωσία - Δείτε βίντεο
Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν χθες στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου
Τις συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, όταν ένας Ουκρανός πατέρας έμαθε πως ο γιος του επιστρέφει στο σπίτι μετά από περίπου τρία χρόνια αιχμαλωσίας στη Ρωσία, κατέγραψε η κάμερα τοπικού καναλιού.
Χθες, ο Στιβ Γουίτκοφ έκανε γνωστό ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους στο Αμπού Ντάμπι, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».
«Σήμερα οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων – την πρώτη του είδους σε πέντε μήνες» ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.
Η επιστροφή των Ουκρανών αιχμαλώτων (150 στρατιώτες και επτά πολίτες) έγινε μέσα στην ημέρα, ενώ όταν ένας πατέρας ενημερώθηκε πως «ο υπερασπιστής γιος του, Ιβάν, γυρνάει σπίτι» ξέσπασε σε κλάματα και άρχισε να φωνάζει: «Ζήτω! Ο Βάνα επιστρέφει, ευχαριστώ Θεέ μου, σου είναι ευγνώμων. Ευχαριστώ όλους όσοι προσευχήθηκαν για τον γιο μου».
This video brought tears to my eyes.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 5, 2026
A dad has been waiting and praying for his son Ivan to return from Russian captivity for over three years.
Today, he received the message he prayed for: "The Defender has been released from captivity."
(families of Ukrainians in Russian… https://t.co/JytPmRudBJ pic.twitter.com/4xzrsvnXZe
