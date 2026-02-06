Νέα φάση στις σχέσεις ΕΕ και Βολιβίας με πολυετές πρόγραμμα συνεργασίας δισεκατομμυρίων ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Βολιβία Ευρωπαϊκή Ενωση

Νέα φάση στις σχέσεις ΕΕ και Βολιβίας με πολυετές πρόγραμμα συνεργασίας δισεκατομμυρίων ευρώ

Στροφή της Λα Πας προς Ευρώπη και ΗΠΑ μετά από δύο δεκαετίες σοσιαλιστικών κυβερνήσεων - Στο επίκεντρο περιβάλλον, ενέργεια και καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών

Νέα φάση στις σχέσεις ΕΕ και Βολιβίας με πολυετές πρόγραμμα συνεργασίας δισεκατομμυρίων ευρώ
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε χθες Πέμπτη στη Λα Πας, έπειτα από επίσκεψη υψηλού επιπέδου, πρόγραμμα συνεργασίας δισεκατομμυρίων ευρώ με την κυβέρνηση της Βολιβίας, κάνοντας λόγο για «νέα φάση» στις διμερείς σχέσεις.

«Ελπίζω ότι η Βολιβία διαπίστωσε πως η ΕΕ κάνει άνοιγμα» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, «σε αυτή τη νέα φάση για τον βολιβιανό λαό», δήλωσε ο Πελάγιο Κάστρο, ο διευθυντής του τμήματος για την αμερικανική ήπειρο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας τόνισε πως πρόκειται για «αποστολή άνευ προηγουμένου από πλευράς ΕΕ».

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας εγγράφεται στο πλαίσιο της πολιτικής ανοίγματος, εμπορικού και διπλωματικού, του προέδρου Ροδρίγο Πας, που αναδείχθηκε στην εξουσία τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από είκοσι χρόνια σοσιαλιστικών κυβερνήσεων.

Επί των ημερών των προκατόχων του Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025), η Βολιβία είχε βασικούς συμμάχους την Κίνα, τη Ρωσία, την Κούβα και τη Βενεζουέλα.

Όμως πλέον η σχέση με την ΕΕ και τις ΗΠΑ έγινε ξανά προτεραιότητα για τη Λα Πας.

Η ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια που αναγγέλθηκε συμπεριλαμβάνει 11 εκατ. ευρώ για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, τον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση καλλιεργειών εναλλακτικών στην κόκα, το φυτό τα φύλλα του οποίου είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή κοκαΐνης.

Κάπου τρία εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και άλλα εννιά στην ανάπτυξη των καθαρών μορφών ενέργειας.

Κλείσιμο
Ακόμη, η αντιπροσωπεία ανέφερε πως σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα προωθηθεί έργο για την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που θα αξιοποιούν φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης