Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από αυτοκίνητο που εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο
Το όχημα παρέσυρε πρώτα ποδηλάτη και στη συνέχεια κατέληξε μέσα σε κατάστημα στη συνοικία Γουέστγουντ – Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα) στο Λος Άντζελες, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη και στη συνέχεια εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Γουέστγουντ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) σε κατάστημα 99 Ranch Market, στη διασταύρωση των οδών Westwood Boulevard και Rochester Avenue. Το όχημα, το οποίο οδηγούσε γυναίκα περίπου 70 ετών, συγκρούστηκε αρχικά με ποδηλάτη και στη συνέχεια, αφού ξέφυγε από την πορεία του, κατέληξε στο εσωτερικό του καταστήματος, σπάζοντας κυρίως τις γυάλινες επιφάνειες της πρόσοψης.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και δύο με ελαφρά τραύματα. Άλλα δύο άτομα, παρότι τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, αρνήθηκαν τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο, παρά τις συστάσεις των διασωστών. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν ορισμένοι από τους τραυματίες χτυπήθηκαν εντός ή εκτός του καταστήματος, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση του ποδηλάτη που παρασύρθηκε.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, ωστόσο οι αρχές διευκρίνισαν ότι κανένα από τα θύματα δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου. Παράλληλα, στο σημείο μετέβη και η Υπηρεσία Ασφάλειας Κτιρίων της πόλης, προκειμένου να ελέγξει τη στατικότητα του καταστήματος, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να έχει τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο.
❗️⚠️🇺🇲 - A tragic incident occurred Thursday afternoon when a vehicle driven by an elderly woman crashed into the 99 Ranch Market grocery store on the 1300 block of Westwood Boulevard, near Rochester Avenue and just blocks from the UCLA campus.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 5, 2026
According to the Los Angeles Fire… pic.twitter.com/w91xc3opys
🚨Three people are dead, and multiple others were injured after a driver crashed into a 99 Ranch Market in #Westwood.#LA #California #USA @knxnews https://t.co/S2k7unotfD— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 5, 2026
📌At least 3 KILLED after a vehicle was driven into a Los Angeles grocery store
📌6 others injured in a… pic.twitter.com/re54HavjJb
Έρευνες χωρίς ενδείξεις πρόθεσηςΑστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας του Λος Άντζελες βρίσκονται στο σημείο και διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η οδηγός να αντιμετώπισε αιφνίδιο ιατρικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία το περιστατικό «δεν φαίνεται να οφείλεται σε κακόβουλη πρόθεση».
