FT: Ουκρανία, Ευρώπη και ΗΠΑ συμφώνησαν σε σχέδιο εφαρμογής εκεχειρίας, πότε θα υπάρχει συντονισμένη αντίδραση

Το σχέδιο προβλέπει κλιμακωτή αντίδραση από την Ουκρανία, ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ σε περίπτωση παραβίασης εκεχειρίας από τη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times