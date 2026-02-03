Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο: Ζημιές σε πολυκατοικίες, συναγερμός και σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια

Νέα επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις
στο Κίεβο
και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας
, σύμφωνα με αξιωματούχους, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και κτίρια.
Δημοσιογράφοι του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε άμεση κινητοποίηση σωστικών συνεργείων.
Πλήγματα σε κτίρια και εγκαταστάσεις ανατολικά του Δνείπερου
Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες που βρίσκονται ανατολικά του ποταμού Δνείπερου.
Παράλληλα, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε πως έδωσε εντολή να σπεύσουν ομάδες πρώτων βοηθειών σε συγκεκριμένους τομείς της πόλης.
«Μαζική» επίθεση και στο Χάρκοβο
Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και drones, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο.
Αναφορές για πλήγματα σε Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια
Ρωσικά πλήγματα ανέφεραν και άλλες περιφέρειες της χώρας. Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Γκάνζα, μίλησε επίσης για επιθέσεις, ενώ ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, με αλλεπάλληλα μηνύματά του σημείωσε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα, καθώς η περιοχή δέχθηκε επίθεση.