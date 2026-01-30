Η Ουκρανία ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα κατά των ρωσικών drones

Η προστασία πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου σε περιοχές όπου οι Ρώσοι κάνουν ‘σαφάρι’ εναντίον των αμάχων, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι