Η Ουκρανία ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα κατά των ρωσικών drones
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Drones αντιαεροπορική άμυνα

Η Ουκρανία ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα κατά των ρωσικών drones

Η προστασία πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου σε περιοχές όπου οι Ρώσοι κάνουν ‘σαφάρι’ εναντίον των αμάχων, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα κατά των ρωσικών drones
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ουκρανία ενισχύει την μικρής εμβέλειας αντιαεροπορική της άμυνα κατά των drones για να προστατεύσει καλύτερα τις πόλεις στη γραμμή του μετώπου στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Μετά τη συνάντηση που είχε με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ο Ζελένσκι είπε ότι έγιναν αλλαγές στη διοίκηση και τη δομή των αντίστοιχων στρατιωτικών μονάδων, προσθέτοντας ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες αμυντικές γραμμές.


«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας, όπως η Χερσώνα και Νικόπολη, όπως επίσης και στις παραμεθόριες κοινότητες της περιοχής Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά ένα ‘σαφάρι’ εναντίον των αμάχων» δήλωσε με ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης