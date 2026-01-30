Η Ουκρανία ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα κατά των ρωσικών drones

Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Η προστασία πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου σε περιοχές όπου οι Ρώσοι κάνουν ‘σαφάρι’ εναντίον των αμάχων, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι
Η Ουκρανία ενισχύει την μικρής εμβέλειας αντιαεροπορική της άμυνα κατά των drones για να προστατεύσει καλύτερα τις πόλεις στη γραμμή του μετώπου στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.
Μετά τη συνάντηση που είχε με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ο Ζελένσκι είπε ότι έγιναν αλλαγές στη διοίκηση και τη δομή των αντίστοιχων στρατιωτικών μονάδων, προσθέτοντας ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες αμυντικές γραμμές.
«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας, όπως η Χερσώνα και Νικόπολη, όπως επίσης και στις παραμεθόριες κοινότητες της περιοχής Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά ένα ‘σαφάρι’ εναντίον των αμάχων» δήλωσε με ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
A high-priority meeting on advancing short-range counter-drone air defense. We are significantly strengthening this component within the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We approved the structure of a new command that will oversee this particular area of air defense,… pic.twitter.com/aK6pwZOnee— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2026
