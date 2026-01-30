Ο Ζελένσκι απαντά στο κάλεσμα της Μόσχας: Να έρθει ο Πούτιν στο Κίεβο, αν τολμάει

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, οπουδήποτε αλλού εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας - Το Κίεβο δήλωσε πως θα τηρήσει την εκεχειρία για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, αν η Μόσχα κάνει το ίδιο

Μόσχα συμφωνήσει και εκείνη από την πλευρά της να τηρήσει πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία διάρκειας μίας εβδομάδας, εξέφρασε ο πρόεδρος



Παράλληλα, απάντησε σε πρόσκληση που του απηύθυνε συνεργάτης του Πούτιν να επισκεφτεί τη Μόσχα, αντιτείνοντας: « Μπορώ εξίσου να τον καλέσω στο Κίεβο, να έρθει εκείνος (ο Πούτιν). Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».



«Αν η Ρωσία δεν πλήξει την ενεργειακή μας υποδομή – μονάδες παραγωγής ή οποιοδήποτε άλλο ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο – δεν θα πλήξουμε ούτε εμείς τη δική της», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, αργά το βράδυ της Πέμπτης. Όπως τόνισε, «θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο και είμαστε έτοιμοι για βήματα αποκλιμάκωσης».



Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει από τον Λευκό Οίκο ότι ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν «να μην υπάρξουν πλήγματα στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις για μία εβδομάδα» και ότι







μείον 20 βαθμούς Κελσίου κατά τις νυχτερινές ώρες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης για τον ήδη εξαντλημένο πληθυσμό. Πολλά κτίρια στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της χώρας παραμένουν στο σκοτάδι και στο κρύο, λόγω παρατεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.



Καθώς η γραμμή του μετώπου στην ανατολική και νότια Ουκρανία μετακινείται με αργά βήματα, η Ρωσία, σύμφωνα με το Κίεβο, επιχειρεί να κάμψει το ηθικό των Ουκρανών εντείνοντας τις επιθέσεις σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της, η Ουκρανία έχει απαντήσει με στοχευμένα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις, επιδιώκοντας να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο μέσω των εσόδων από την ενέργεια.



Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία «ευκαιρία και όχι συμφωνία». «Το αν θα λειτουργήσει ή όχι, και τι ακριβώς θα λειτουργήσει, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή», ανέφερε.



Κλείσιμο Telegram. Η ένταση των πληγμάτων, πάντως, ήταν μικρότερη σε σύγκριση με ορισμένες από τις πιο σφοδρές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων.



Νέα κριτική στους Ευρωπαίους



Ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε κριτική και στους Ευρωπαίους συμμάχους της χώρας του για καθυστερήσεις στην παράδοση πυραύλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει επιδεινώσει τα προβλήματα στον ενεργειακό τομέα. «Φανταστείτε το εξής: γνωρίζω ότι έρχονται βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον της ενεργειακής μας υποδομής, γνωρίζω ότι υπάρχουν ανεπτυγμένα συστήματα Patriot και γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή δεν υπάρχουν πύραυλοι για να τους αναχαιτίσουν», είπε χαρακτηριστικά.



Ο Ζελένσκι δεν γνωρίζει αν πραγματοποιηθεί νέα τριμερής το σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι



Στο διπλωματικό πεδίο, Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, μετά από διήμερες επαφές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι παραμένει ασαφές αν θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή στο Άμπου Ντάμπι.



Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις παραμένουν οι εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας. Η Μόσχα ζητεί την αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν πλήρως, παρά τις συγκρούσεις που διαρκούν από το 2014.



Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία μιας λεγόμενης «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στην περιοχή του Ντονέτσκ, πρόταση που θα προϋπέθετε ουκρανική στρατιωτική αποχώρηση. Το Κίεβο απέρριψε το ενδεχόμενο αυτό, προτείνοντας αντίθετα την παύση των εχθροπραξιών κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου. «Κατά την άποψή μου, η λιγότερο προβληματική λύση είναι “μένουμε όπως είμαστε”», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «το ζήτημα του ελέγχου οποιουδήποτε εδάφους πρέπει να είναι δίκαιο και να διασφαλίζει ότι η Ουκρανία θα διατηρήσει τον έλεγχο των περιοχών που ελέγχει σήμερα».



Το θέμα συζητήθηκε στο Άμπου Ντάμπι και, όπως ανέφερε, συμφωνήθηκε οι συνομιλίες να συνεχιστούν στην επόμενη συνάντηση, με την ουκρανική πλευρά να αναμένει επίσημη απάντηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία.



Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες σε οποιαδήποτε χώρα, πλην της Ρωσίας και της συμμάχου της Λευκορωσίας. Απέρριψε, παράλληλα, πρόταση του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, να μεταβεί στη Μόσχα. «Μπορώ εξίσου να τον καλέσω στο Κίεβο, να έρθει εκείνος», δήλωσε. «Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».