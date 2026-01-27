Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους, εθεάθησαν ύποπτα αερόστατα
ΚΟΣΜΟΣ
Βίλνιους Αεροδρόμιο αερόστατα

Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους, εθεάθησαν ύποπτα αερόστατα

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση αναστέλλονται όλες οι πτήσεις για τρεις ώρες

Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους, εθεάθησαν ύποπτα αερόστατα
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε και πάλι σήμερα τη λειτουργία του λόγω αναστάτωσης που προκλήθηκε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από αερόστατα που στάλθηκαν από τη Λευκορωσία, όπως ανέφερε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό και δεν θα πραγαμτοποιούνται πτήσεις από τις 19:05 έως τις 22:05 (τοπική ώρα).

