Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους, εθεάθησαν ύποπτα αερόστατα
Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους, εθεάθησαν ύποπτα αερόστατα
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση αναστέλλονται όλες οι πτήσεις για τρεις ώρες
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε και πάλι σήμερα τη λειτουργία του λόγω αναστάτωσης που προκλήθηκε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από αερόστατα που στάλθηκαν από τη Λευκορωσία, όπως ανέφερε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό και δεν θα πραγαμτοποιούνται πτήσεις από τις 19:05 έως τις 22:05 (τοπική ώρα).
Vilnius International Airport restricted air traffic from 19:05 p.m. to 22:05 p.m. citing “a hybrid attack” from Belarus.https://t.co/fH8M0fQ7ph— Pozirk (@Pozirk_online) January 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα