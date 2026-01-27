Η ανάρτηση του Ινδού πρωθυπουργού στα ελληνικά για την εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, «σημαντικό ορόσημο»

Η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς την Ινδία έως το 2032 - Οι δασμοί στο ελαιόλαδο που εξάγεται από την Ευρώπη θα μειωθούν από 45% σε 0% σε διάστημα πέντε ετών