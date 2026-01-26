Πεσκόφ: Η αξιοποίηση 1 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια στο Συμβούλιο Ειρήνης θα ανοίξει νέες προοπτικές
Κρεμλίνο Συμβούλιο Ειρήνης Περιουσιακά στοιχεία Ρωσία

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Ως εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές για τη διεθνή συνεργασία χαρακτήρισε το Κρεμλίνο την ιδέα μεταφοράς ποσού ύψους 1 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ. Τη σχετική τοποθέτηση έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Η ιδέα αυτή, χωρίς αμφιβολία, ανοίγει σίγουρα νέους ορίζοντες για συνεργασία. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ επισήμανε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε την πρόταση «ενδιαφέρουσα ιδέα», γεγονός που, όπως άφησε να εννοηθεί, προσδίδει πρόσθετο βάρος στη σχετική πρωτοβουλία.
