Πεσκόφ: Η αξιοποίηση 1 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια στο Συμβούλιο Ειρήνης θα ανοίξει νέες προοπτικές
Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ως εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές για τη διεθνή συνεργασία χαρακτήρισε το Κρεμλίνο την ιδέα μεταφοράς ποσού ύψους 1 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ. Τη σχετική τοποθέτηση έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Η ιδέα αυτή, χωρίς αμφιβολία, ανοίγει σίγουρα νέους ορίζοντες για συνεργασία. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.
Παράλληλα, ο Πεσκόφ επισήμανε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε την πρόταση «ενδιαφέρουσα ιδέα», γεγονός που, όπως άφησε να εννοηθεί, προσδίδει πρόσθετο βάρος στη σχετική πρωτοβουλία.
