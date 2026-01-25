Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση στην Ινδονησία
Οι συνεχείς βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων στη Δυτική Ιάβα
Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανεύρεση περίπου 80 αγνοουμένων στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας, μετά την κατολίσθηση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από τις αρχές της Ινδονησίας.
Η κατολίσθηση σημειώθηκε χθες Σάββατο εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που ξεκίνησαν την προηγούμενη ημέρα και, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, προβλέπεται να συνεχιστούν τα επόμενα 24ωρα.
Ο 36χρονος Ντεντί Κουρνιαουάν ανέφερε πως ήταν η πρώτη κατολίσθηση που είχε δει στο ορεινό χωριό Πασίρ Λάνγκου, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Τζακάρτα. «Ορισμένες φορές είχαμε μόνο μικρές πλημμύρες από παρακείμενο ποταμό, αλλά αυτήν τη φορά (η καταστροφή) προήλθε από το δάσος», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Πριν από δύο μήνες, περίπου 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στη νήσο Σουμάτρα, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνει η αστάθεια του εδάφους, καθώς δεν ενδείκνυται η χρήση βαρέων μηχανημάτων, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Kompas επικαλούμενο τις αρχές.
