Δασκάλα ειδικής αγωγής κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο μαθητή της, του είχε στείλει περισσότερα από 25.000 SMS
Δασκάλα Νιού Τζέρσεϊ Σεξουαλική κακοποίηση Μαθητής Ανήλικος

Δασκάλα ειδικής αγωγής κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο μαθητή της, του είχε στείλει περισσότερα από 25.000 SMS

Η 45χρονη εκπαιδευτικός που είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, αντιμετωπίζει 12 χρόνια φυλάκισης

Δασκάλα ειδικής αγωγής κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο μαθητή της, του είχε στείλει περισσότερα από 25.000 SMS
Tην ενοχή της για σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού ενός 15χρονου μαθητή της ομολόγησε στο δικαστήριο που οδηγήθηκε την Τετάρτη η δασκάλα ειδικής αγωγής από το Νιου Τζέρσεϊ, Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ.

Η 45χρονη εκπαιδευτικός που είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, αντιμετωπίζει 12 χρόνια φυλάκισης όταν θα εκδοθεί η ποινή της τον Μάιο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 45χρονη αντάλλαξε περισσότερα από 25.000 SMS με τον ανήλικο κατά τη διάρκεια της ανάρμοστης σχέσης τους.

Η Αμερικανίδα εκπαιδευτικός συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024, αφού οι αρχές ανακάλυψαν ότι κακοποιούσε τον μαθητή της για περίπου έξι μήνες.

NJ teacher accused of relationship with student: MCPO


Η έρευνα για την 45χρονη ξεκίνησε όταν ο υποδιευθυντής του σχολείου στο οποίο εργαζόταν εξέφρασε ανησυχίες για τη σχέση της με τον 15χρονο, αφού ένας άλλος δάσκαλος την είδε να τρίβει το λαιμό και την πλάτη του ανήλικου, να του αγγίζει το πόδι και να του ρίχνει ματιές.

Ο νεαρός — ο οποίος φέρεται να καυχιόταν στους φίλους του ότι έβγαινε με τη δασκάλα του — τελικά παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε σεξουαλική επαφή με την δασκάλα του.

Κλείσιμο
Η Χάβεμαν-Νίντραχ, η οποία άρχισε να εργάζεται στο Freehold Intermediate τον Μάρτιο του 2022, περιέγραφε στο LinkedIn τον εαυτό της ως «παθιασμένη, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και ειλικρινή εκπαιδευτικό».
