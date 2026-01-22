Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Δικαστικό μπλόκο σε έφοδο στο σπίτι ρεπόρτερ της Washington Post: Απαγορεύτηκε ο έλεγχος των συσκευών της
Δικαστικό μπλόκο σε έφοδο στο σπίτι ρεπόρτερ της Washington Post: Απαγορεύτηκε ο έλεγχος των συσκευών της
Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να μην εξετάσει κινητά και υπολογιστές που κατασχέθηκαν από δημοσιογράφο
Ομοσπονδιακός δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσε την Τετάρτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια εφόδου στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post. Η απόφαση αφορά υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τα όρια των ερευνών σε βάρος δημοσιογράφων και την προστασία των πηγών τους.
Κατά την έφοδο κατασχέθηκαν το κινητό της τηλέφωνο, δύο φορητοί υπολογιστές και ένα ρολόι Garmin.
Σύμφωνα με την Washington Post, στο επίκεντρο των αρχών βρίσκεται ο Αουρέλιο Πέρες-Λουγκόνες, διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής σε εταιρεία του Μέριλαντ που είναι υπεργολάβος του αμερικανικού Δημοσίου. Ο ίδιος κατηγορείται ότι συμβουλεύτηκε, εκτύπωσε ή διατήρησε ψηφιακά αντίγραφα απόρρητων εγγράφων χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια χειρισμού.
Έφοδος στο σπίτι δημοσιογράφουΗ ρεπόρτερ Χάνα Νέιτανσον βρέθηκε αντιμέτωπη με αιφνιδιαστική έφοδο στο σπίτι της, σε προάστιο της Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο έρευνας για διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών που σχετίζονται με την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, πρόκειται για πρακτική εξαιρετικά σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική όταν στρέφεται άμεσα εναντίον δημοσιογράφου.
Η αντίδραση της Washington PostΗ Washington Post ζήτησε από το δικαστήριο την άμεση επιστροφή όλων των συσκευών και την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από τις αρχές. Σε ανακοίνωσή της προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε άλλη απόφαση «θα ενθάρρυνε μελλοντικές εφόδους κατά συντακτών» και θα καθιστούσε τη «λογοκρισία μέσω ενταλμάτων έρευνας» μια νέα κανονικότητα, με σοβαρές συνέπειες για την ελευθερία του Τύπου.
Το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της έρευναςΗ Χάνα Νέιτανσον το τελευταίο διάστημα κάλυπτε εκτενώς θέματα που αφορούν ομοσπονδιακούς δημοσίους λειτουργούς, χιλιάδες από τους οποίους βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναταράξεις κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας Τραμπ. Οι πράκτορες που πραγματοποίησαν την έφοδο φέρονται να της διευκρίνισαν ότι η ίδια δεν αποτελεί τον βασικό στόχο της έρευνας.
Ζήτημα ελευθερίας του ΤύπουΗ υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια των ερευνών σε υποθέσεις διαρροών και τη σύγκρουση μεταξύ εθνικής ασφάλειας και προστασίας της δημοσιογραφικής εργασίας. Η προσωρινή απαγόρευση ελέγχου των συσκευών θεωρείται κρίσιμη δικαστική παρέμβαση, έως ότου κριθεί αν οι ενέργειες των αρχών συνάδουν με τις συνταγματικές εγγυήσεις της ελευθερίας του Τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
