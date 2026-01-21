Νεκρό από ηλεκτροπληξία ανώτερο στέλεχος της διαχειρίστριας κρατικής εταιρείας ηλεκτρικού της Ουκρανίας
Νεκρό από ηλεκτροπληξία ανώτερο στέλεχος της διαχειρίστριας κρατικής εταιρείας ηλεκτρικού της Ουκρανίας

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει μόνο ότι  ο Ολέξιι Μπρεκχτ βρήκε τραγικό θάνατο, χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Ανώτερο στέλεχος της διαχειρίστριας κρατικής εταιρείας του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας Ukrenergo, πέθανε ενώ επέβλεπε επισκευαστικές εργασίες σε μια ενεργειακή εγκατάσταση που υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Η εταιρεία δεν αναφέρει στην ανακοίνωση της πώς πέθανε ο Ολέξιι Μπρεκχτ, αλλά κάνει λόγο για έναν «τραγικό θάνατο». Το ουκρανικό μέσο Evropeiska Pravda, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι ο Μπρεκχτ πέθανε από ηλεκτροπληξία σε έναν από τους υποσταθμούς της εταιρείας.


«Ο θάνατος τον πρόλαβε εκεί που ένιωθε ότι ήταν αναγκαίο να βρίσκεται, προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη για να έχουν φως οι άνθρωποι το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ukrenergo δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει την αιτία θανάτου του Μπρεκχτ.

Ο ηλικίας 47 ετών Μπρεκχτ, ήταν στέλεχος που είχε διατελέσει προσωρινά πέρυσι επικεφαλής της εταιρείας, αναφέρει η Ukrenergo στην ανακοίνωση της.

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο σε επικίνδυνες συνθήκες εδώ και εβδομάδες, αφότου η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ενός κύματος ακραίου ψύχους, αφήνοντας επί μέρες εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους σε όλη τη χώρα χωρίς ρεύμα και θέρμανση.

