Κυβερνήτης Καλιφόρνιας για Τραμπ: Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική δύναμη για τη Γροιλανδία, βαρετή η ομιλία του
Γκάβιν Νιούσομ Ντόναλντ Τραμπ Γροιλανδία

Κυβερνήτης Καλιφόρνιας για Τραμπ: Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική δύναμη για τη Γροιλανδία, βαρετή η ομιλία του

«Δεν νομίζω ότι η στρατιωτική δύναμη ήταν ποτέ πραγματικά στο τραπέζι» ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «δεν επρόκειτο ποτέ να εισβάλει στη Γροιλανδία»

Κυβερνήτης Καλιφόρνιας για Τραμπ: Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική δύναμη για τη Γροιλανδία, βαρετή η ομιλία του
Την εκτίμηση ότι η απειλή χρήσης στρατιωτικής ισχύος για τη Γροιλανδία δεν ήταν ποτέ πραγματική εξέφρασε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, σε συνέντευξή του στο CNN από το Νταβός, μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης δήλωσε ότι δεν θεώρησε ποτέ σοβαρό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης για την απόκτηση της Γροιλανδίας. «Δεν νομίζω ότι η στρατιωτική δύναμη ήταν ποτέ πραγματικά στο τραπέζι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «δεν επρόκειτο ποτέ να εισβάλει στη Γροιλανδία».

Οι δηλώσεις του Νιούσομ έγιναν αφού εθεάθη να παρακολουθεί από το ακροατήριο την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, κατά την οποία ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τον έλεγχο του δανικού εδάφους.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας χαρακτήρισε την ομιλία του Τραμπ «εξαιρετικά βαρετή», σημειώνοντας ότι «ειλικρινά, απογοητεύτηκε». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε «ορισμένες εντυπωσιακές και αξιοσημείωτες δηλώσεις που έρχονται σε αντίθεση με τα γεγονότα και τα διαθέσιμα στοιχεία».
