Τουλάχιστον 15 νεκροί από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη Χιλή, δεκάδες χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους
ΚΟΣΜΟΣ
Χιλή Δασικές πυρκαγιές Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Συναγερμός λόγω της φυσικής καταστροφής σε δύο επαρχίες στα νότια της χώρας κήρυξε ο πρόεδρος

Σε τουλάχιστον 15 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τις πυρκαγιές που μαίνονται σε δύο επαρχίες της νότιας Χιλής, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς κήρυξε τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση φυσικής καταστροφής.

«Μπροστά στις σοβαρές πυρκαγιές που μαίνονται, αποφάσισα να κηρύξω την κατάσταση φυσικής καταστροφής για τις επαρχίες Νιούμπλε και Μπιόμπιο», ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Οι δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν χθες Σάββατο, εν μέσω καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο, με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις αυξημένες θερμοκρασίες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία της Χιλής CONAF, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με 24 ενεργά μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μεγαλύτερες εστίες να βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νιούμπλε και Μπίομπιο, όπου και κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

