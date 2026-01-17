«Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»: Συγκλονίζει η εργαζόμενη που βγήκε σώα από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

«Ήταν κόλαση»

Σοβαρά κενά ασφαλείας

Βγαίνοντας έξω, η νεαρή γυναίκα περιγράφει χάος: «Μου φάνηκε ότι οι πυροσβέστες άργησαν πολύ να φτάσουν» ανέφερε. Στη συνέχεια έτρεξε στο απέναντι μπαρ, το “1900”, που είχε μετατραπεί σε πρόχειρο κέντρο πρώτων βοηθειών. «Υπήρχαν παντού άνθρωποι με εγκαύματα και αυτή η μυρωδιά…. Στο 1900 υπήρχαν καθρέφτες παντού και οι άνθρωποι έβλεπαν το είδωλό τους».Η Λουίζ προσπάθησε να βοηθήσει όπως μπορούσε. «Μου έδιναν λεκάνες με νερό, πυροσβεστήρες. Όλοι φώναζαν. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε», κατέθεσε.Ερωτηθείσα για τα, η Λουίζ περιέγραψε σοβαρές ελλείψεις. Ερωτώμενη αν είχε λάβει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πυρκαγιάς, απάντησεΓια πυροσβεστήρες ανέφερε ότι «νομίζω πως υπήρχε ένας στο μπαρ του πάνω ορόφου», ενώ για το κάτω επίπεδο δήλωσε ότι δεν γνώριζε.Σε ό,τι αφορά τηδήλωσε ότι δεν είχε λάβει ποτέ καμία οδηγία. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα εργασίας, είχε ήδη δει δύο φορές συναδέλφους να ανεβαίνουν στους ώμους άλλου εργαζομένου για να μεταφέρουν μπουκάλια με αναμμένα βεγγαλικά.Επτά ημέρες μετά την τραγωδία, η Λουίζ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της κατά την κατάθεσή της, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.Για τους εργοδότες της, το ζευγάρι Μορέτι, ανέφερε ότι δεν είχε καμία προσωπική σχέση εκτός εργασίας. Τον Ζακ Μορέτι τον είχε δει μόνο μία φορά, ενώ με την Τζέσικα είχε συνεργαστεί συνολικά τέσσερις έως πέντε φορές.Σχετικά με φήμες ότι η Τζέσικα Μορέτι έφυγετου ταμείου, η Λουίζ εμφανίστηκε επιφυλακτική. «Δεν είδα κανένα ταμείο.», κατέθεσε.Σήμερα, η Άμπερ, ο Γκαετάν και ο Μάθιου νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα. Η Λουίζ αν και σωματικά αλώβητη, δηλώνει «συντετριμμένη και σοκαρισμένη».