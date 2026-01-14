Μία 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα πυροτεχνήματα που προκάλεσαν τη φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά, πέθανε από ασφυξία

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation της ζήτησαν να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα»





Στα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα έχει καταγραφεί η στιγμή που η οροφή του μπαρ έχει πάρει







Η Cyane Panine, η οποία έχασε τη ζωή της το μοιραίο βράδυ στο







Αυτό, όπως αναφέρει η Daily Mail, περιελάμβανε οι σερβιτόρες να βάλουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και ορισμένες εξ αυτών να ανέβουν στους ώμους συναδέλφων τους.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Cyane έχασε τη ζωή της από ασφυξία «σε μια στοίβα από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».



Κλείσιμο







Μιλώντας για την Cyane, ο 49χρονος είπε ότι ήταν η κοπέλα ενός στενού οικογενειακού φίλου που την είχαν «μεγαλώσει σαν να ήταν δικό τους παιδί». Όπως είπε ο ίδιος μαζί με τον φίλο της 24χρονης «προσπαθήσαμε να την ανανήψουμε για περισσότερο από μία ώρα στο δρόμο κοντά στο μπαρ, μέχρι που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας είπαν ότι ήταν πολύ αργά».



Μια 24χρονη σερβιτόρα είναι αυτή που ταυτοποιήθηκε ως το πρόσωπο που κρατούσε τα βεγγαλικά από τα οποία ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο στο Κραν Μοντανά την πρωτοχρονιά του 2026.Στα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα έχει καταγραφεί η στιγμή που η οροφή του μπαρ έχει πάρει φωτιά από τα βεγγαλικά όταν αυτά ακούμπησαν τη μόνωση που είχε τοποθετηθεί. Η Cyane Panine, η οποία έχασε τη ζωή της το μοιραίο βράδυ στο μπαρ Le Constellation, αναγνωρίστηκε από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, σύμφωνα με τα πρακτικά των ανακρίσεων που επικαλείται η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger.Κατά την ίδια πηγή η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Jessica Moretti είχε ζητήσει από την νεαρή σερβιτόρα να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» στο μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου.Αυτό, όπως αναφέρει η Daily Mail, περιελάμβανε οι σερβιτόρες να βάλουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και ορισμένες εξ αυτών να ανέβουν στους ώμους συναδέλφων τους.Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Cyane έχασε τη ζωή της από ασφυξία «σε μια στοίβα από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».Όπως περιέγραψε στην κατάθεσή του ο 49χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όταν άνοιξε την πόρτα του υπογείου βρήκε την 24χρονη να πεθαίνει, ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από «ένα σωρό πτώματα».Μιλώντας για την Cyane, ο 49χρονος είπε ότι ήταν η κοπέλα ενός στενού οικογενειακού φίλου που την είχαν «μεγαλώσει σαν να ήταν δικό τους παιδί». Όπως είπε ο ίδιος μαζί με τον φίλο της 24χρονης «προσπαθήσαμε να την ανανήψουμε για περισσότερο από μία ώρα στο δρόμο κοντά στο μπαρ, μέχρι που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας είπαν ότι ήταν πολύ αργά».

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, αυτή η νεαρή γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες των εργοδοτών της. Έκανε ό,τι της ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος. Αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. (...) Αυτή η νεαρή υπάλληλος δεν φέρει καμία ευθύνη» ανέφεραν σε δήλωσή τους οι δικηγόροι της οικογένειας της 24χρονης.