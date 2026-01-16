Η νύχτα που η Ρομπίνα Αμινιάν δεν γύρισε σπίτι: Όταν οι μουλάδες της Τεχεράνης «κατέβασαν τους διακόπτες» και αιματοκύλισαν τη χώρα

Στις 8 Ιανουαρίου, το καθεστώς έκλεισε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, «έριξε» τις τηλεπικοινωνίες, απέκοψε το Ιράν από τον υπόλοιπο κόσμο, οπλίστηκε με Καλάσνικοφ και πολυβόλα και κατέπνιξε τις διαδηλώσεις στο αίμα





Πριν από περίπου μία εβδομάδα, στις 8 Ιανουαρίου, γράφει η Wall Street Journal, η







Την ίδια στιγμή, ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου,



Το νήμα της ζωής της Ρομπίνα Αμινιάν κόπηκε εκείνη τη νύχτα, κάπου ανάμεσα στα 22 και τα 23 της χρόνια. «Ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ενθουσιασμό για τη ζωή, ερωτευμένο με το σχέδιο και τη μόδα, του οποίου τα όνειρα θάφτηκαν από τη βία των καταπιεστών της Ισλαμικής Δημοκρατίας» δήλωσε η θεία της, Χαλί Νούρι, μιλώντας από το εξωτερικό.







Η καταστολή πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς πλήρους διακοπής του Διαδικτύου και σοβαρών προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αποτίμηση της πραγματικής της έκτασης. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθούν να συνθέσουν τον απολογισμό των νεκρών, βασιζόμενες σε εικόνες με σάκους πτωμάτων, μαρτυρίες συγγενών, υγειονομικών και αυτοπτών μαρτύρων. Παρά την έλλειψη πλήρων στοιχείων, οι μαρτυρίες και οι εκτιμήσεις οργανώσεων και υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η αιματοχυσία ξεπερνά κάθε προηγούμενο κύμα διαδηλώσεων.



Κλείσιμο



Το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου, χιλιάδες Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, από την Τεχεράνη και το Ισφαχάν μέχρι τη θρησκευτική πόλη Μασχάντ και δεκάδες μικρότερες, φωνάζοντας συνθήματα για την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και «Θάνατος στον δικτάτορα» (σ.σ. τον Χαμενεΐ). Αυτή τη φορά, οι δυνάμεις του καθεστώτος ήταν έτοιμες να απαντήσουν πιο αποφασιστικά, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να επιδοθούν σε λουτρό αίματος. Μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης και παραστρατιωτικοί της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, συχνά με πολιτικά, αναπτύχθηκαν μαζικά και ήταν οπλισμένοι με αυτόματα Καλάσνικοφ, ενώ σε δυτική συνοικία της Τεχεράνης καταγράφηκε ακόμη και βαρέως τύπου πολυβόλο πάνω σε φορτηγάκι.



Η Αμινιάν κατευθύνθηκε από τη σχολή της προς τη διαδήλωση μαζί με φίλους της. Γύρω στις 8:30 το βράδυ, οι Αρχές διέκοψαν το Διαδίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα και κλιμάκωσαν την καταστολή. «Είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι σημειώθηκε σφαγή από αργά το βράδυ της Πέμπτης σε όλη τη χώρα» δήλωσε ο Χαντί Γκαεμί, διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Ήταν κανονική εμπόλεμη ζώνη».



Η Ρομπίνα Αμινιάν λάτρευε τη μόδα και συνήθιζε να ανεβάζει στο Instagram φωτογραφίες με φορέματα, που είχε κεντήσει η ίδια στο χέρι. Ήταν όμως εξίσου παθιασμένη με την πολιτική και τον ακτιβισμό.Πριν από περίπου μία εβδομάδα, στις 8 Ιανουαρίου, γράφει η Wall Street Journal, η φοιτήτρια ολοκλήρωσε το μάθημά της γύρω στις 7 το απόγευμα στο γυναικείο Κολέγιο Σαριάτι της Τεχεράνης και μαζί με φίλους της κατευθύνθηκε σε αντικυβερνητική διαδήλωση κοντά στην Πανεπιστημιούπολη.Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν διαρκούσαν ήδη πάνω από μία εβδομάδα, ωστόσο η Αμινιάν γνώριζε πως εκείνη η ημέρα θα ήταν διαφορετική. Οι συγκεντρώσεις μεγάλωναν, εξαπλώνονταν σε περισσότερες πόλεις και τα συνθήματα για αλλαγή καθεστώτος γίνονταν όλο και πιο έντονα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, αν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιγαν πυρ κατά των διαδηλωτών.Την ίδια στιγμή, ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου, Ρεζά Παχλαβί , καλούσε τους Ιρανούς να κατέβουν μαζικά στους δρόμους στις 8 το βράδυ, με την έναρξη του ιρανικού Σαββατοκύριακου.Το νήμα της ζωής της Ρομπίνα Αμινιάν κόπηκε εκείνη τη νύχτα, κάπου ανάμεσα στα 22 και τα 23 της χρόνια. «Ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ενθουσιασμό για τη ζωή, ερωτευμένο με το σχέδιο και τη μόδα, του οποίου τα όνειρα θάφτηκαν από τη βία των καταπιεστών της Ισλαμικής Δημοκρατίας» δήλωσε η θεία της, Χαλί Νούρι, μιλώντας από το εξωτερικό.Την περασμένη Τετάρτη, σε μια αιφνίδια στροφή, που προκάλεσε πολλά ερωτήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών είχαν σταματήσει και έδειξε να αποκλιμακώνει τη ρητορική του κατά του ιρανικού καθεστώτος. Ωστόσο, όπως ανέφεραν Ιρανοί στην Wall Street Journal, η ηρεμία επήλθε, κυρίως επειδή οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εξαπολύσει από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ένα πρωτοφανές κύμα βίας, που επεκτάθηκε σε δεκάδες πόλεις.Η καταστολή πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς πλήρους διακοπής του Διαδικτύου και σοβαρών προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αποτίμηση της πραγματικής της έκτασης. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθούν να συνθέσουν τον απολογισμό των νεκρών, βασιζόμενες σε εικόνες με σάκους πτωμάτων, μαρτυρίες συγγενών, υγειονομικών και αυτοπτών μαρτύρων. Παρά την έλλειψη πλήρων στοιχείων, οι μαρτυρίες και οι εκτιμήσεις οργανώσεων και υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η αιματοχυσία ξεπερνά κάθε προηγούμενο κύμα διαδηλώσεων.Αρχικά, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αναγνωρίσει τις οικονομικές αιτίες της αναταραχής που ξέσπασε στα τέλη Δεκεμβρίου. Καθώς όμως η πίεση προς το καθεστώς αυξανόταν, η ρητορική σκλήρυνε. Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης προειδοποιούσε πως δεν θα υπάρξει επιείκεια για όσους «βοηθούν τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι -όπως, άλλωστε, έκανε και ο ίδιος ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , μιλούσαν για πόλεμο με «ξένους υποκινούμενους τρομοκράτες».Το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου, χιλιάδες Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, από την Τεχεράνη και το Ισφαχάν μέχρι τη θρησκευτική πόλη Μασχάντ και δεκάδες μικρότερες, φωνάζοντας συνθήματα για την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και «Θάνατος στον δικτάτορα» (σ.σ. τον Χαμενεΐ). Αυτή τη φορά, οι δυνάμεις του καθεστώτος ήταν έτοιμες να απαντήσουν πιο αποφασιστικά, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να επιδοθούν σε λουτρό αίματος. Μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης και παραστρατιωτικοί της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, συχνά με πολιτικά, αναπτύχθηκαν μαζικά και ήταν οπλισμένοι με αυτόματα Καλάσνικοφ, ενώ σε δυτική συνοικία της Τεχεράνης καταγράφηκε ακόμη και βαρέως τύπου πολυβόλο πάνω σε φορτηγάκι.Η Αμινιάν κατευθύνθηκε από τη σχολή της προς τη διαδήλωση μαζί με φίλους της. Γύρω στις 8:30 το βράδυ, οι Αρχές διέκοψαν το Διαδίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα και κλιμάκωσαν την καταστολή. «Είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι σημειώθηκε σφαγή από αργά το βράδυ της Πέμπτης σε όλη τη χώρα» δήλωσε ο Χαντί Γκαεμί, διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Ήταν κανονική εμπόλεμη ζώνη».

Βίντεο από τη συνοικία Ναζί Αμπάντ δείχνει διαδηλωτές παγιδευμένους σε στενό δρομάκι, με πυροβολισμούς να ακούγονται συνεχώς. «Δεν τους αφήνουν να φύγουν. Τους πυροβολούν, τους σκοτώνουν» ακούγεται μια φωνή. Την ίδια ώρα, η μητέρα της Αμινιάν, στην πόλη Κερμανσάχ, δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλη της κόρης της, που της ανακοίνωσε τον θάνατό της. Οι γονείς έφτασαν στην Τεχεράνη τα ξημερώματα και βρήκαν τη Ρομπίνα ανάμεσα σε εκατοντάδες πτώματα, με τραύμα από σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Πολλά από τα θύματα ήταν νεαρές γυναίκες, με τραύματα στον λαιμό και το πρόσωπο.



Παρά τις εντολές να παραμείνουν τα σώματα εκεί, η μητέρα της πήρε κρυφά τη σορό και ταξίδεψε έξι ώρες με το άψυχο σώμα της κόρης της στο πίσω κάθισμα, κλαίγοντας σε όλη τη διαδρομή. Παρόμοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Μασχάντ, ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο 50χρονος γλύπτης Μαχντί Σαλαχσούρ, πατέρας δύο παιδιών. Στο λιμάνι του Μπουσέρ, σύζυγος και σύζυγος σκοτώθηκαν από πυρά κοντά σε τζαμί, αφήνοντας πίσω δύο μικρά παιδιά.



Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών ποικίλλουν δραματικά: από τις «εκατοντάδες» που αναγνώρισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, μέχρι τις «χιλιάδες» που υποστηρίζουν οργανώσεις και υπηρεσίες πληροφοριών. Η οργάνωση Human Rights Activists in Iran αναφέρει περισσότερους από 2.600 νεκρούς και πάνω από 18.400 συλλήψεις από τα τέλη Δεκεμβρίου, καθιστώντας την τρέχουσα καταστολή τη φονικότερη από τη δεκαετία του 1980.



Η ηγεσία του Ιράν δεν κρύβει τη σκληρή της στάση. Ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «πράκτορες του εχθρού» και κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να δράσουν «με όλη τους τη δύναμη», ενώ ο εισαγγελέας προειδοποίησε ότι όσοι καταστρέφουν περιουσίες ή παίρνουν όπλα, μπορεί να κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» -αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή.



Η οικογένεια της Ρομπίνα Αμινιάν δεν έλαβε άδεια να την πενθήσει. Η νεαρή γυναίκα θάφτηκε σε ανώνυμο τάφο κοντά στο Κερμανσάχ. Όταν η μητέρα της επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε δυνάμεις ασφαλείας να την παρακολουθούν. «Η μητέρα δεν μπορεί να πάει πουθενά πια» είπε ο θείος της άτυχης Ρομπίνα. «Την ακολουθούν σαν σκιά»..