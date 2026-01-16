Η νύχτα που η Ρομπίνα Αμινιάν δεν γύρισε σπίτι: Όταν οι μουλάδες της Τεχεράνης «κατέβασαν τους διακόπτες» και αιματοκύλισαν τη χώρα
Στις 8 Ιανουαρίου, το καθεστώς έκλεισε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, «έριξε» τις τηλεπικοινωνίες, απέκοψε το Ιράν από τον υπόλοιπο κόσμο, οπλίστηκε με Καλάσνικοφ και πολυβόλα και κατέπνιξε τις διαδηλώσεις στο αίμα
Πριν από περίπου μία εβδομάδα, στις 8 Ιανουαρίου, γράφει η Wall Street Journal, η φοιτήτρια ολοκλήρωσε το μάθημά της γύρω στις 7 το απόγευμα στο γυναικείο Κολέγιο Σαριάτι της Τεχεράνης και μαζί με φίλους της κατευθύνθηκε σε αντικυβερνητική διαδήλωση κοντά στην Πανεπιστημιούπολη.
Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν διαρκούσαν ήδη πάνω από μία εβδομάδα, ωστόσο η Αμινιάν γνώριζε πως εκείνη η ημέρα θα ήταν διαφορετική. Οι συγκεντρώσεις μεγάλωναν, εξαπλώνονταν σε περισσότερες πόλεις και τα συνθήματα για αλλαγή καθεστώτος γίνονταν όλο και πιο έντονα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, αν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιγαν πυρ κατά των διαδηλωτών.
Την ίδια στιγμή, ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου, Ρεζά Παχλαβί, καλούσε τους Ιρανούς να κατέβουν μαζικά στους δρόμους στις 8 το βράδυ, με την έναρξη του ιρανικού Σαββατοκύριακου.
Το νήμα της ζωής της Ρομπίνα Αμινιάν κόπηκε εκείνη τη νύχτα, κάπου ανάμεσα στα 22 και τα 23 της χρόνια. «Ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ενθουσιασμό για τη ζωή, ερωτευμένο με το σχέδιο και τη μόδα, του οποίου τα όνειρα θάφτηκαν από τη βία των καταπιεστών της Ισλαμικής Δημοκρατίας» δήλωσε η θεία της, Χαλί Νούρι, μιλώντας από το εξωτερικό.
#Breaking: The identity of another victim of the brutal suppression of anti-regime protests in #Iran has been confirmed. Robina Aminian, a 24-year-old university student from Marivan who was studying in #Tehran, was shot and killed by the regime’s security forces in the Velenjak… pic.twitter.com/t0UmOBAxAJ— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 10, 2026
Η καταστολή πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς πλήρους διακοπής του Διαδικτύου και σοβαρών προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αποτίμηση της πραγματικής της έκτασης. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθούν να συνθέσουν τον απολογισμό των νεκρών, βασιζόμενες σε εικόνες με σάκους πτωμάτων, μαρτυρίες συγγενών, υγειονομικών και αυτοπτών μαρτύρων. Παρά την έλλειψη πλήρων στοιχείων, οι μαρτυρίες και οι εκτιμήσεις οργανώσεων και υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η αιματοχυσία ξεπερνά κάθε προηγούμενο κύμα διαδηλώσεων.
Αρχικά, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αναγνωρίσει τις οικονομικές αιτίες της αναταραχής που ξέσπασε στα τέλη Δεκεμβρίου. Καθώς όμως η πίεση προς το καθεστώς αυξανόταν, η ρητορική σκλήρυνε. Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης προειδοποιούσε πως δεν θα υπάρξει επιείκεια για όσους «βοηθούν τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι -όπως, άλλωστε, έκανε και ο ίδιος ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλούσαν για πόλεμο με «ξένους υποκινούμενους τρομοκράτες».
Το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου, χιλιάδες Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, από την Τεχεράνη και το Ισφαχάν μέχρι τη θρησκευτική πόλη Μασχάντ και δεκάδες μικρότερες, φωνάζοντας συνθήματα για την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και «Θάνατος στον δικτάτορα» (σ.σ. τον Χαμενεΐ). Αυτή τη φορά, οι δυνάμεις του καθεστώτος ήταν έτοιμες να απαντήσουν πιο αποφασιστικά, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να επιδοθούν σε λουτρό αίματος. Μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης και παραστρατιωτικοί της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, συχνά με πολιτικά, αναπτύχθηκαν μαζικά και ήταν οπλισμένοι με αυτόματα Καλάσνικοφ, ενώ σε δυτική συνοικία της Τεχεράνης καταγράφηκε ακόμη και βαρέως τύπου πολυβόλο πάνω σε φορτηγάκι.
Η Αμινιάν κατευθύνθηκε από τη σχολή της προς τη διαδήλωση μαζί με φίλους της. Γύρω στις 8:30 το βράδυ, οι Αρχές διέκοψαν το Διαδίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα και κλιμάκωσαν την καταστολή. «Είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι σημειώθηκε σφαγή από αργά το βράδυ της Πέμπτης σε όλη τη χώρα» δήλωσε ο Χαντί Γκαεμί, διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Ήταν κανονική εμπόλεμη ζώνη».
Robina Aminian, 23-godišnja Kurdkinja koja je studirala modni dizajn u Teheranu, je među hiljadama žrtava koje su poginule tokom iranskog obračuna vlasti s demonstrantima. Porodica kaže da je Robina pogođena u potiljak iz blizine. pic.twitter.com/chm7sPwBEk— Radio Slobodna Evropa (@RSE_Balkan) January 15, 2026
Her name was Robina Aminian, her dream was to study fashion in Milan. She was 23 from a Kurdish region in Iran. She had an Instagram account where she proudly showed off her Kurdish fashion and designs.— Natalie Lisbona (@NatalieLisbona) January 12, 2026
Now we discover she was shot at close range in the back of her head by… pic.twitter.com/my2q9fYNOV
Παρά τις εντολές να παραμείνουν τα σώματα εκεί, η μητέρα της πήρε κρυφά τη σορό και ταξίδεψε έξι ώρες με το άψυχο σώμα της κόρης της στο πίσω κάθισμα, κλαίγοντας σε όλη τη διαδρομή. Παρόμοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Μασχάντ, ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο 50χρονος γλύπτης Μαχντί Σαλαχσούρ, πατέρας δύο παιδιών. Στο λιμάνι του Μπουσέρ, σύζυγος και σύζυγος σκοτώθηκαν από πυρά κοντά σε τζαμί, αφήνοντας πίσω δύο μικρά παιδιά.
Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών ποικίλλουν δραματικά: από τις «εκατοντάδες» που αναγνώρισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, μέχρι τις «χιλιάδες» που υποστηρίζουν οργανώσεις και υπηρεσίες πληροφοριών. Η οργάνωση Human Rights Activists in Iran αναφέρει περισσότερους από 2.600 νεκρούς και πάνω από 18.400 συλλήψεις από τα τέλη Δεκεμβρίου, καθιστώντας την τρέχουσα καταστολή τη φονικότερη από τη δεκαετία του 1980.
🚨 It’s 1:00 a.m. in Iran. Here are my 15 key observations from Day 12 of nationwide protests [January 8]:— Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026
1️⃣ The largest anti-regime protests of the Islamic Republic’s 47-year history unfolded on Day 12. When aggregated nationwide, turnout reached multi-million levels.
2️⃣… pic.twitter.com/JmdnJjCETp
Η οικογένεια της Ρομπίνα Αμινιάν δεν έλαβε άδεια να την πενθήσει. Η νεαρή γυναίκα θάφτηκε σε ανώνυμο τάφο κοντά στο Κερμανσάχ. Όταν η μητέρα της επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε δυνάμεις ασφαλείας να την παρακολουθούν. «Η μητέρα δεν μπορεί να πάει πουθενά πια» είπε ο θείος της άτυχης Ρομπίνα. «Την ακολουθούν σαν σκιά»..
