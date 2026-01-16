«Έχω σχέδιο 100 ημερών, θα επιστρέψω στο Ιράν» λέει ο εξόριστος γιος του τελευταίου Σάχη

Το καθεστώς επιτίθεται σαν πληγωμένο ζώο, μέσα στην απελπισία του να κρατήσει την εξουσία, λέει ο Ρεζά Παχλαβί και ζητά τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας υπέρ των Ιρανών

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη της Περσίας, δηλώνει έτοιμος όχι απλά να επιστρέψει στο Ιράν, από το οποίο έφυγε εδώ και δεκαετίες, αλλά και να ηγηθεί κυβέρνησης.



Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον ζήτησε τη συμπαράσταση της διεθνούς κοινότητας γιατί «οι γενναίοι συμπατριώτες μου χρειάζονται την επείγουσα βοήθειά σας αυτή τη στιγμή».



Η υποστήριξη του ιρανικού λαού «δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας, ούτε αδικαιολόγητη παρέμβαση», είπε ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεων επισήμανε ότι «η ίδια η παγκόσμια σταθερότητα εξαρτάται από την απομάκρυνση αυτού του καθεστώτος». Όπως εξήγησε «αυτό δεν απαιτεί την αποστολή στρατευμάτων – τα στρατεύματα του ιρανικού λαού βρίσκονται ήδη εκεί».



Εκτιμά ακόμη ότι το ιρανικό καθεστώς «επιτίθεται σαν πληγωμένο ζώο, μέσα στην απελπισία του να κρατήσει την εξουσία», επειδή «βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση».



Επιπλέον, όπως αναφέρει το Sky News, επαναλαμβάνει την προσφορά του να ηγηθεί μιας νέας ιρανικής κυβέρνησης και ότι θα επιστρέψει σύντομα στη χώρα: «Σήμερα, καθώς οι συμπατριώτες μου με καλούν να αναλάβω την ηγεσία, επιβεβαιώνω την ισόβια υπόσχεσή μου, αναλαμβάνοντας να ηγηθώ του κινήματος που θα ανακτήσει τη χώρα μας από την αντιιρανική δύναμη που την καταλαμβάνει και σκοτώνει τα παιδιά της. Θα επιστρέψω στο Ιράν. Βρίσκομαι σε μοναδική θέση για να εξασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση. Αυτή δεν είναι η δική μου άποψη. Είναι η ετυμηγορία που εξέδωσε δυνατά και καθαρά ο λαός μπροστά στις σφαίρες».



Παρατήρησε μάλιστα με φιλοσοφική διάθεση ότι «υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου η ηθική υποχρέωση για δράση είναι τόσο ισχυρή που το βάρος της αδράνειας γίνεται αβάσταχτο. Αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές».



Ο Παχλαβί μίλησε για «ομάδα σοφών» που έχει ετοιμάσει σχέδιο 100 ημερών μετά την κατάρρευση του καθεστώτος και έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για την οικονομική ανάκαμψη, αλλά βέβαια και «δίκαιες και ελεύθερες εκλογές». Παρά τις προθέσεις του, δεν είναι σαφές αν έχει αρκετούς υποστηρικτές στο εσωτερικό του Ιράν.





Σχέδιο έξι σημείων Ο γιος του τελευταίου σάχη, που το τελευταίο διάστημα έχει αναμειχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό με το Ιράν, με αφορμή και τις αιματηρές διαδηλώσεις, δηλώνει ότι έχει «ολοκληρωμένο σχέδιο για μια ομαλή μετάβαση, το οποίο είναι έτοιμο να εφαρμοστεί αμέσως».



Δηλώνει ότι ζητά από τον κόσμο «να κάνει έξι πράγματα»:



- Να προστατεύσει τον ιρανικό λαό, αποδυναμώνοντας την ικανότητα του καθεστώτος για καταστολή, όπως για παράδειγμα, με τη στοχοποίηση της ηγεσίας της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς και της υποδομής διοίκησης και ελέγχου της.



- Να ασκήσει και να διατηρήσει τη μέγιστη οικονομική πίεση στο καθεστώς.



- Να επιτρέψει την απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.



- Να απελάσει τους Ιρανούς διπλωμάτες από τις πρωτεύουσες και να αναλάβει νομικές ενέργειες κατά των υπευθύνων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.



- Να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.



- Να προετοιμαστεί για μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν, με τη δέσμευση να αναγνωρίσετε μια νόμιμη μεταβατική κυβέρνηση όταν έρθει η στιγμή.



Οι Ιρανοί είναι ενωμένοι πάνω σε τέσσερις θεμελιώδεις αρχές, είπε ακόμη ο Παχλαβί: εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, χωρισμός κράτους και θρησκείας, ελευθερίες και ισότητα για όλους και απόφαση για μια δημοκρατική κυβέρνηση.



«Οι Ιρανοί αγαπούν την Αμερική και μισούν το καθεστώς», διαβεβαίωσε ακόμη. Ο Παχλαβί τάχθηκε υπέρ μιας συνθήκης ειρήνης ανάμεσα στο «ελεύθερο Ιράν» και άλλες χώρες στο πρότυπο των Συμφωνιών του Αβραάμ μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών. Αυτές θα είναι «οι Συμφωνίες του Κύρου».



Επιπλέον, ο Παχλαβί παραδέχτηκε ότι είναι σε συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, αλλά τόνισε ότι δεν θέλει να πει περισσότερα γιατί το ζήτημα «είναι ευαίσθητο». Ο Τραμπ είναι «άνθρωπος που κρατά τον λόγο του και τελικά θα σταθεί ανάμεσα στον λαό», εξήγησε ακόμη, υπονοώντας τη δήλωση του Τραμπ ότι η βοήθεια προς τους διαδηλωτές «είναι καθ’οδόν».

