Ρωσικά πλήγματα στη νοτιοανατολική Ουκρανία - Χωρίς ρεύμα η πόλη Ντνίπρο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Ρωσικά πλήγματα στη νοτιοανατολική Ουκρανία - Χωρίς ρεύμα η πόλη Ντνίπρο

Ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί του μετρό - Διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν σημειωθεί και σε περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια

Ρωσικά πλήγματα στη νοτιοανατολική Ουκρανία - Χωρίς ρεύμα η πόλη Ντνίπρο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσαν τοπικοί αξιωματούχοι και μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ουκρανικής τηλεόρασης, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης Ντνίπρο, όπου ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί του μετρό. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τον χρόνο που θα χρειαστεί έως ότου αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Η εταιρεία DTEK – ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία – ανακοίνωσε πως διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν σημειωθεί επίσης σε περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης