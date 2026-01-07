Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ρωσικά πλήγματα στη νοτιοανατολική Ουκρανία - Χωρίς ρεύμα η πόλη Ντνίπρο
Ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί του μετρό - Διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν σημειωθεί και σε περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια
Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσαν τοπικοί αξιωματούχοι και μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ουκρανικής τηλεόρασης, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης Ντνίπρο, όπου ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί του μετρό. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τον χρόνο που θα χρειαστεί έως ότου αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.
Η εταιρεία DTEK – ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία – ανακοίνωσε πως διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν σημειωθεί επίσης σε περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια.
