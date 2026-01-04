Συνεχίστηκαν για 7η μέρα οι διαδηλώσεις στο Ιράν, τουλάχιστον 12 νεκροί από τις συγκρούσεις
Η αμφισβήτηση για το κόστος ζωής εκδηλώνεται ή εκδηλώθηκε, σε διαφορετικούς βαθμούς, σε περίπου 40 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο δυτικό Ιράν
Νέες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ στην Τεχεράνη ενώ οι βιαιότητες έχουν μεταφερθεί στις περιφέρειες του δυτικού Ιράν, μετέδωσε σήμερα, όγδοη ημέρα των διαμαρτυριών, ένα πρακτορείο ειδήσεων.
Η κίνηση αμφισβήτησης, που είχε αρχικά συνδεθεί με το κόστος ζωής, άρχισε στις 28 Δεκεμβρίου στην ιρανική πρωτεύουσα και έχει έκτοτε επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα με την προβολή πολιτικών διεκδικήσεων.
Η αμφισβήτηση εκδηλώνεται ή εκδηλώθηκε, σε διαφορετικούς βαθμούς, σε περίπου 40 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις και τα μέσα ενημέρωσης.
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί από τις 30 Δεκεμβρίου στη διάρκεια τοπικών συγκρούσεων, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο στις επίσημες ανακοινώσεις.
Συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ στην Τεχεράνη χαρακτηρίστηκαν «περιορισμένες» από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο μετέδωσε πως «γενικά συμμετείχαν σ' αυτές ομάδες 50 ως 200 νέων».
Η πρωτεύουσα έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους. Σύμφωνα με το Fars, ακούστηκαν πολιτικά συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα», όμως δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτα επεισόδια. Η κατάσταση αυτή «έρχεται σε αντίθεση με μια ενίσχυση των βιαιοτήτων και των οργανωμένων επιθέσεων σε άλλες περιφέρειες, κυρίως στις δυτικές», επισημαίνει το πρακτορείο.
Στο Μαλεκσαχί, μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων όπου ζει σημαντικός κουρδικός πληθυσμός, συγκρούσεις στοίχισαν χθες τη ζωή σε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με το Fars, «ταραχοποιοί επιχείρησαν να διεισδύσουν μέσα σ' ένα αστυνομικό τμήμα». «Δύο επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν», πρόσθεσε το πρακτορείο.
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες βιαιότητες και καταστροφές που εντοπίζονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας, εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Τεχεράνη.
Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως οι ιρανικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης δεν ενημερώνουν απαραιτήτως και λεπτομερώς για όλα τα επεισόδια, κάτι που περιπλέκει την εκτίμηση αυτών που συμβαίνουν. Βίντεο για την κινητοποίηση κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα όλων.
A woman in Iran removes her Hijab in defiance of Islam and the Mullahs who rule over her— Basil the Great (@BasilTheGreat) January 3, 2026
Western Feminists - Silent
Mainstream Media - Silent
The Left - Silent
Why? 🤔 pic.twitter.com/WnIZA5Ulq1
BREAKING: Protests against the Islamic Republic are engulfing nearly every city in Iran. pic.twitter.com/2WldQ8rBTL— Eyal Yakoby (@EYakoby) January 4, 2026
