Συνεχίστηκαν για 7η μέρα οι διαδηλώσεις στο Ιράν, τουλάχιστον 12 νεκροί από τις συγκρούσεις

Η αμφισβήτηση για το κόστος ζωής εκδηλώνεται ή εκδηλώθηκε, σε διαφορετικούς βαθμούς, σε περίπου 40 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο δυτικό Ιράν