Εντυπωσιακές εικόνες γλυπτών από χιόνι και πάγο που μαγεύουν τους επισκέπτες έκθεσης στην Κίνα, βίντεο και φωτογραφίες

The banks of the Songhua River in Harbin, Heilongjiang province, were alive on Monday evening with the sound of fireworks and dazzling lights as the 42nd Harbin International Ice and Snow Festival kicked off.

Set to take place from Jan 6–8 in Harbin, Heilongjiang province, the 2026 Harbin International Ice & Snow Economy Expo will convene nearly 300 enterprises across 26,000 square meters of exhibition space. With a focus on international collaboration, cutting-edge technology, and…

十二国冰雕师“冰城”秀技

A grand technical showdown! During the 37th China Harbin International Ice Sculpture Competition at the Harbin Ice-Snow World in China's Heilongjiang Province, 76 contestants from 12 countries have meticulously crafted their works, which are now…

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο Starlit Harmony, το οποίο δημιουργήθηκε από την κοινή ομάδα Κίνας–Ρωσίας, με αφορμή τη 10η επέτειο της αδελφοποίησης των πόλεων Χαρμπίν και Μουρμάνσκ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια συνεργατική δημιουργία που αποτυπώνει την αρμονία και τη στενή σχέση των δύο πόλεων μέσα από την τέχνη του πάγου.Πέρα από τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα, ο διαγωνισμός λειτουργεί και ως διεθνής πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής, φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές καλλιτεχνικές σχολές και εθνικές παραδόσεις.Το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία δημιουργίας των έργων, ορισμένα από τα οποία αναμένεται να αποκαλυφθούν πλήρως την Κυριακή.Την ίδια ώρα, χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν και στο 38ο Sun Island International Snow Sculpture Art Expo, που φιλοξενείται επίσης στο Χαρμπίν, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της πόλης ως παγκόσμιου προορισμού χειμερινής τέχνης.Η φετινή διοργάνωση, με θέμα «Ποιητική ομορφιά σε έναν παγωμένο κόσμο», εκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και αξιοποιεί περίπου 120.000 κυβικά μέτρα χιονιού, παρουσιάζοντας μεγάλες χιονογλυπτικές συνθέσεις και διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό.