Εντυπωσιακές εικόνες γλυπτών από χιόνι και πάγο που μαγεύουν τους επισκέπτες έκθεσης στην Κίνα, βίντεο και φωτογραφίες
Εντυπωσιακές εικόνες γλυπτών από χιόνι και πάγο που μαγεύουν τους επισκέπτες έκθεσης στην Κίνα, βίντεο και φωτογραφίες

Οι δημιουργίες από τον Διεθνή Διαγωνισμό Γλυπτικής στον Πάγο της πόλης Χαρμπίν κάθε χρόνο κλέβουν τις εντυπώσεις με τις ξεχωριστές χειμερινές εμπνεύσεις των καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε αυτόν

Σε έναν μαγικό κόσμο από χιόνι και πάγο μεταφέρονται οι επισκέπτες της έκθεσης στο πλαίσιο του  Διεθνούς Διαγωνισμού Γλυπτικής στον Πάγο (Harbin Ice-Snow World), που γίνεται κάθε χρόνο σε σχετικό θεματικό πάρκο στην πόλη Χαρμπίν  στη βορειοανατολική Κίνα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο διαγωνισμός αυτός συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα χειμερινά πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως, προσφέροντας με τα... αποτελέσματά του κάθε χρόνο ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα και αναδεικνύοντας την τέχνη του πάγου ως μέσο διαλόγου και συνεργασίας πέρα από σύνορα.

Ένα τεράστιο εργαστήριο παγωμένης τέχνης

Εναέριες εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της διοργάνωσης, με τον χώρο να μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό εργαστήριο παγωμένης τέχνης.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση και με τη χρήση... έλκηθρου.



Συνολικά, συμμετέχουν στον διαγωνισμό 76 καλλιτέχνες από 38 ομάδες και 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Πολωνία και η Γαλλία, σμιλεύοντας μεγάλους όγκους πάγου σε σύνθετα γλυπτά που συνδυάζουν τεχνική ακρίβεια και καλλιτεχνική έκφραση.


Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο Starlit Harmony, το οποίο δημιουργήθηκε από την κοινή ομάδα Κίνας–Ρωσίας, με αφορμή τη 10η επέτειο της αδελφοποίησης των πόλεων Χαρμπίν και Μουρμάνσκ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια συνεργατική δημιουργία που αποτυπώνει την αρμονία και τη στενή σχέση των δύο πόλεων μέσα από την τέχνη του πάγου.

Πέρα από τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα, ο διαγωνισμός λειτουργεί και ως διεθνής πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής, φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές καλλιτεχνικές σχολές και εθνικές παραδόσεις.

Βλέπουν τη διαδικασία δημιουργίας των έργων

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία δημιουργίας των έργων, ορισμένα από τα οποία αναμένεται να αποκαλυφθούν πλήρως την Κυριακή.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν και στο 38ο Sun Island International Snow Sculpture Art Expo, που φιλοξενείται επίσης στο Χαρμπίν, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της πόλης ως παγκόσμιου προορισμού χειμερινής τέχνης.

Η φετινή διοργάνωση, με θέμα «Ποιητική ομορφιά σε έναν παγωμένο κόσμο», εκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και αξιοποιεί περίπου 120.000 κυβικά μέτρα χιονιού, παρουσιάζοντας μεγάλες χιονογλυπτικές συνθέσεις και διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό.

