Εντυπωσιακές εικόνες γλυπτών από χιόνι και πάγο που μαγεύουν τους επισκέπτες έκθεσης στην Κίνα, βίντεο και φωτογραφίες
Οι δημιουργίες από τον Διεθνή Διαγωνισμό Γλυπτικής στον Πάγο της πόλης Χαρμπίν κάθε χρόνο κλέβουν τις εντυπώσεις με τις ξεχωριστές χειμερινές εμπνεύσεις των καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε αυτόν
Σύμφωνα με το Associated Press, ο διαγωνισμός αυτός συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα χειμερινά πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως, προσφέροντας με τα... αποτελέσματά του κάθε χρόνο ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα και αναδεικνύοντας την τέχνη του πάγου ως μέσο διαλόγου και συνεργασίας πέρα από σύνορα.
Welcome to China's "Ice City" Harbin in northeast China's Heilongjiang Province. 🥰— Mission of China to the EU (@ChinaEUMission) January 6, 2026
Ένα τεράστιο εργαστήριο παγωμένης τέχνηςΕναέριες εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της διοργάνωσης, με τον χώρο να μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό εργαστήριο παγωμένης τέχνης.
Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση και με τη χρήση... έλκηθρου.
Adorned with countless red roses, two towering heart-shaped ice installations become a winter romance spotlight at the 27th Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province. pic.twitter.com/QX0TzKqBFU— Beautiful China (@PDChinaLife) January 6, 2026
Take a thrilling roller coaster ride down the ice slide in #Harbin, Heilongjiang province. #FunChina pic.twitter.com/vQz7MLpCVW— Xi's Moments (@XisMoments) January 6, 2026
Συνολικά, συμμετέχουν στον διαγωνισμό 76 καλλιτέχνες από 38 ομάδες και 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Πολωνία και η Γαλλία, σμιλεύοντας μεγάλους όγκους πάγου σε σύνθετα γλυπτά που συνδυάζουν τεχνική ακρίβεια και καλλιτεχνική έκφραση.
The banks of the Songhua River in Harbin, Heilongjiang province, were alive on Monday evening with the sound of fireworks and dazzling lights as the 42nd Harbin International Ice and Snow Festival kicked off. #FunChina #travel https://t.co/FbfXC9Bvrn pic.twitter.com/n7zFolzmvs— China Daily (@ChinaDaily) January 6, 2026
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο Starlit Harmony, το οποίο δημιουργήθηκε από την κοινή ομάδα Κίνας–Ρωσίας, με αφορμή τη 10η επέτειο της αδελφοποίησης των πόλεων Χαρμπίν και Μουρμάνσκ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια συνεργατική δημιουργία που αποτυπώνει την αρμονία και τη στενή σχέση των δύο πόλεων μέσα από την τέχνη του πάγου.
Πέρα από τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα, ο διαγωνισμός λειτουργεί και ως διεθνής πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής, φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές καλλιτεχνικές σχολές και εθνικές παραδόσεις.
Set to take place from Jan 6–8 in Harbin, Heilongjiang province, the 2026 Harbin International Ice & Snow Economy Expo will convene nearly 300 enterprises across 26,000 square meters of exhibition space. With a focus on international collaboration, cutting-edge technology, and… pic.twitter.com/mBWpU3qjYB— China Expos (@exposinchina) January 2, 2026
Βλέπουν τη διαδικασία δημιουργίας των έργωνΤο κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία δημιουργίας των έργων, ορισμένα από τα οποία αναμένεται να αποκαλυφθούν πλήρως την Κυριακή.
Την ίδια ώρα, χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν και στο 38ο Sun Island International Snow Sculpture Art Expo, που φιλοξενείται επίσης στο Χαρμπίν, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της πόλης ως παγκόσμιου προορισμού χειμερινής τέχνης.
Η φετινή διοργάνωση, με θέμα «Ποιητική ομορφιά σε έναν παγωμένο κόσμο», εκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και αξιοποιεί περίπου 120.000 κυβικά μέτρα χιονιού, παρουσιάζοντας μεγάλες χιονογλυπτικές συνθέσεις και διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό.
十二国冰雕师“冰城”秀技— Beijing Daily (@DailyBeijing) January 4, 2026
A grand technical showdown! During the 37th China #Harbin International Ice Sculpture Competition at the Harbin Ice-Snow World in #China's #Heilongjiang Province, 76 contestants from 12 countries have meticulously crafted their works, which are now… pic.twitter.com/FaGbo9Goul
