Ο Μπάρι Πόλακ, ο δικηγόρος του Ασάνζ, θα εκπροσωπήσει τον Μαδούρο
Ο Μπάρι Πόλακ, ο δικηγόρος του Ασάνζ, θα εκπροσωπήσει τον Μαδούρο
Ο δικηγόρος Μαρκ Ντόνελι θα εκπροσωπήσει Σίλια Φλόρες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Μαδούρο και η σύζυγός του
Ο Νικολάς Μαδούρο θα εκπροσωπηθεί τη Δευτέρα από τον Μπάρι Πόλακ έναν έμπειρο Αμερικανό δικηγόρο που εκπροσωπεί επί του παρόντος τον Τζουλιάν Ασάνζ και μεσολάβησε για τη συμφωνία αποδοχής ενοχής και την αποφυλάκισή του το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Μαρκ Ντόνελι, δικηγόρος από το Χιούστον και πρώην εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι θα εκπροσωπήσει τη σύζυγο του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες. Η βιογραφία του Ντόνελι αναφέρει ότι μιλά ισπανικά.
Στην κατηγορία, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Ο Μαδούρο ήταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει η κατηγορία, και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέφθειρε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους κέρδος.
Η Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.
Ενώ φέρεται να διακινούσαν κοκαΐνη μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες«διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους όφειλαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.
Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.
Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.
Ο Μαρκ Ντόνελι, δικηγόρος από το Χιούστον και πρώην εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι θα εκπροσωπήσει τη σύζυγο του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες. Η βιογραφία του Ντόνελι αναφέρει ότι μιλά ισπανικά.
🇺🇸🇻🇪 El abogado Mark E. Donnelly será que represente y defienda a Cilia Flores ante un tribunal en Estados Unidos. pic.twitter.com/nE6mugx2oq— Reporte Coronel 🚨 (@ReporteCoronel) January 5, 2026
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ΜαδούροΤο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποσφράγισε το Σάββατο το νέο κατηγορητήριο εναντίον του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, τον γιο του Νικολά Μαδούρο Γκερά και άλλους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.
Στην κατηγορία, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Ο Μαδούρο ήταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει η κατηγορία, και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέφθειρε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους κέρδος.
Η Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.
Ενώ φέρεται να διακινούσαν κοκαΐνη μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες«διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους όφειλαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.
Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.
Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα