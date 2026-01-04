Η Ισπανία ηγείται του μετώπου κατά του Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Λύση χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, ζητά ο Σάντσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
Λατινική Αμερική Βραζιλία Κολομβία Χιλή Μεξικό Ουρουγουάη Βενεζουέλα Ισπανία Νικολάς Μαδούρο ΗΠΑ Πέδρο Σάντσεθ

Η Ισπανία ηγείται του μετώπου κατά του Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Λύση χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, ζητά ο Σάντσεθ

Πέντε κράτη της Λατινικής Αμερικής και η Ισπανία απορρίπτουν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της χώρας

Η Ισπανία ηγείται του μετώπου κατά του Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Λύση χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, ζητά ο Σάντσεθ
21 ΣΧΟΛΙΑ
Πέντε αριστερές κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική -Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Ουρουγουάη- όπως και η Ισπανία, εξέδωσαν κοινή δήλωση σήμερα με την οποία απορρίπτουν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της Βενεζουέλας, την επόμενη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.

Οι έξι χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την περιφερειακή σταθερότητα μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του αμερικανικού στρατού και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ και αναμένεται να δικαστούν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της «ναρκοτρομοκρατίας».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «η κατάσταση στη Βενεζουέλα πρέπει να επιλυθεί αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα, μέσω του διαλόγου, των διαπραγματεύσεων και του σεβασμού της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας σε όλες τις εκφράσεις του, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «η κυβέρνηση της Ισπανίας, μαζί με τις κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Χιλής, της Κολομβίας, της Ουρουγουάης και του Μεξικού, εκφράζουμε με την παρούσα ανακοίνωση την ανησυχία μας για τα γεγονότα που συνέβησαν στη Βενεζουέλα» και δημοσίευσε έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην κοινή ανακοίνωση.

Διαβάστε την κοινή ανακοίνωση εδώ


«Εκφράζουμε την ανησυχία μας απέναντι σε κάθε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοκτησίας των φυσικών ή στρατηγικών πόρων» της Βενεζουέλας, αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας.

Κλείσιμο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιτρέψει στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες να εκμεταλλευτούν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας, η οποία κατέχει το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου.

Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ασφαλή, κατάλληλη και συνετή μετάβαση».
21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης