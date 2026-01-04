Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Η Ισπανία ηγείται του μετώπου κατά του Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Λύση χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, ζητά ο Σάντσεθ
Πέντε κράτη της Λατινικής Αμερικής και η Ισπανία απορρίπτουν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της χώρας
Πέντε αριστερές κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική -Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Ουρουγουάη- όπως και η Ισπανία, εξέδωσαν κοινή δήλωση σήμερα με την οποία απορρίπτουν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της Βενεζουέλας, την επόμενη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.
Οι έξι χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την περιφερειακή σταθερότητα μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του αμερικανικού στρατού και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ και αναμένεται να δικαστούν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της «ναρκοτρομοκρατίας».
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «η κατάσταση στη Βενεζουέλα πρέπει να επιλυθεί αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα, μέσω του διαλόγου, των διαπραγματεύσεων και του σεβασμού της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας σε όλες τις εκφράσεις του, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».
Ο ίδιος σημείωσε ότι «η κυβέρνηση της Ισπανίας, μαζί με τις κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Χιλής, της Κολομβίας, της Ουρουγουάης και του Μεξικού, εκφράζουμε με την παρούσα ανακοίνωση την ανησυχία μας για τα γεγονότα που συνέβησαν στη Βενεζουέλα» και δημοσίευσε έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην κοινή ανακοίνωση.
«Εκφράζουμε την ανησυχία μας απέναντι σε κάθε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοκτησίας των φυσικών ή στρατηγικών πόρων» της Βενεζουέλας, αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιτρέψει στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες να εκμεταλλευτούν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας, η οποία κατέχει το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου.
Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ασφαλή, κατάλληλη και συνετή μετάβαση».
La situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 4, 2026
El Gobierno de España, junto…
