Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Κίνας με αποδέκτη την Ταΐβάν: «Η επανένωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να σταματήσει»

Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σι Τζινπίνγκ