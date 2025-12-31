Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Κίνας με αποδέκτη την Ταΐβάν: «Η επανένωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να σταματήσει»
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Κίνας με αποδέκτη την Ταΐβάν: «Η επανένωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να σταματήσει»
Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σι Τζινπίνγκ
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί να σταματήσει, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το έθνος λίγο μετά το τέλος των στρατιωτικών γυμνασίων του Πεκίνου γύρω από την Ταϊβάν.
«Η επανένωση της πατρίδας μας (...) δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Σι κατά την εκφώνηση του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του για το 2026 στο Πεκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.
Η Ταϊπέι καταδίκασε τα γυμνάσια ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως κραυγαλέα πρόκληση.
«Η επανένωση της πατρίδας μας (...) δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Σι κατά την εκφώνηση του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του για το 2026 στο Πεκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
To φετινό πρωτοχρονιάτικo μήνυμα του Σι αναφορικά με την Ταϊβάν ήταν σε παρόμοιο τόνο με την περσινή προειδοποίηση προς δυνάμεις που το Πεκίνο θεωρεί ότι επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.
President Xi Jinping Delivers 2026 New Year Message pic.twitter.com/xAJtSgV9le— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) December 31, 2025
«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.
Η Ταϊπέι καταδίκασε τα γυμνάσια ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως κραυγαλέα πρόκληση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα