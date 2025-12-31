Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Κίνας με αποδέκτη την Ταΐβάν: «Η επανένωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να σταματήσει»
ΚΟΣΜΟΣ
Σι Τζινπίνγκ Κίνα Ταϊβάν

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Κίνας με αποδέκτη την Ταΐβάν: «Η επανένωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να σταματήσει»

Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σι Τζινπίνγκ

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Κίνας με αποδέκτη την Ταΐβάν: «Η επανένωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να σταματήσει»
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί να σταματήσει, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το έθνος λίγο μετά το τέλος των στρατιωτικών γυμνασίων του Πεκίνου γύρω από την Ταϊβάν.

«Η επανένωση της πατρίδας μας (...) δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Σι κατά την εκφώνηση του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του για το 2026 στο Πεκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

To φετινό πρωτοχρονιάτικo μήνυμα του Σι αναφορικά με την Ταϊβάν ήταν σε παρόμοιο τόνο με την περσινή προειδοποίηση προς δυνάμεις που το Πεκίνο θεωρεί ότι επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τα γυμνάσια ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως κραυγαλέα πρόκληση.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης