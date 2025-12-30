«Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι»: Τα... παράπονα του Τραμπ στον Νετανιάχου για το Νόμπελ Ειρήνης, βίντεο
«Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι»: Τα... παράπονα του Τραμπ στον Νετανιάχου για το Νόμπελ Ειρήνης, βίντεο
Ο Αμερικανός πρόεδρος «πιάστηκε» με ανοιχτό μικρόφωνο να λέει στον πρωθυπουργό του Ισραήλ τον... καημό του για την απώλεια αυτή
Ένα... απρόοπτο «σημάδεψε» την σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στο Μαρ-Α-Λάγκο στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, κι ενώ οι δύο ομόλογοι κάθονταν στο τραπέζι των συζητήσεων πλαισιωμένοι από τα επιτελεία τους, ο Ντόναλντ Τραμπ πιάστηκε να κάνει παράπονα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το... Νόμπελ Ειρήνης του 2025, που τελικά παρά τις επίμονες προσπάθειές του δεν κατάφερε να πάρει.
«Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι. Έδωσαν αλλού το Νόμπελ.Έκανα οκτώ (σ.σ. συμφωνίες). Τι γίνεται με την Ινδία και το Πακιστάν; Έκανα οκτώ από αυτές», ακούστηκε να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Νετανιάχου, χωρίς προφανώς ο πρώτος να γνωρίζει ότι το μικρόφωνό του εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτό.
Μάλιστα, προς επίρρωση των όσων ισχυρίζεται για τις «ειρηνευτικές» του δυνατότητες, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε αναφερόμενος στη συμφωνία Αζερμπαϊρτζάν - Αρμενίας: «Ο Πούτιν μου είπε: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έλυσες αυτόν τον πόλεμο, γιατί προσπαθούσα επί δέκα χρόνια. Και κυριολεκτικά, εγώ τον έλυσα μέσα σε μία ημέρα».
Σημειώνεται ότι αυτή είναι η έκτη φορά που οι δύο ηγέτες συναντιώνται κι η δεύτερη στο Μαρ-Α-Λάγκο, την κατοικία του Τραμπ στην Φλόριντα.
«Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι. Έδωσαν αλλού το Νόμπελ.Έκανα οκτώ (σ.σ. συμφωνίες). Τι γίνεται με την Ινδία και το Πακιστάν; Έκανα οκτώ από αυτές», ακούστηκε να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Νετανιάχου, χωρίς προφανώς ο πρώτος να γνωρίζει ότι το μικρόφωνό του εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτό.
President Donald J. Trump heard ranting on a hot mic to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu about not winning the Nobel Peace Prize, “Do I get credit for it? No. They gave the Nob-- I did eight of them. How about India and Pakistan? So I did eight of them. And then I'll… pic.twitter.com/6fAM1h1n8d— OSINTdefender (@sentdefender) December 29, 2025
Μάλιστα, προς επίρρωση των όσων ισχυρίζεται για τις «ειρηνευτικές» του δυνατότητες, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε αναφερόμενος στη συμφωνία Αζερμπαϊρτζάν - Αρμενίας: «Ο Πούτιν μου είπε: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έλυσες αυτόν τον πόλεμο, γιατί προσπαθούσα επί δέκα χρόνια. Και κυριολεκτικά, εγώ τον έλυσα μέσα σε μία ημέρα».
Trump: (on Armenia-Azerbaijan peace)— Clash Report (@clashreport) December 29, 2025
Putin actually said to me, “I cannot believe you settled that war because I’ve been trying for 10 years.”
And I literally, I settled it in one day. pic.twitter.com/ba62fHTxGa
Σημειώνεται ότι αυτή είναι η έκτη φορά που οι δύο ηγέτες συναντιώνται κι η δεύτερη στο Μαρ-Α-Λάγκο, την κατοικία του Τραμπ στην Φλόριντα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα