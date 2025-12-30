«Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι»: Τα... παράπονα του Τραμπ στον Νετανιάχου για το Νόμπελ Ειρήνης, βίντεο
Ο Αμερικανός πρόεδρος «πιάστηκε» με ανοιχτό μικρόφωνο να λέει στον πρωθυπουργό του Ισραήλ τον... καημό του για την απώλεια αυτή

Ένα... απρόοπτο «σημάδεψε» την σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στο Μαρ-Α-Λάγκο στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, κι ενώ οι δύο ομόλογοι κάθονταν στο τραπέζι των συζητήσεων πλαισιωμένοι από τα επιτελεία τους, ο Ντόναλντ Τραμπ πιάστηκε να κάνει παράπονα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το... Νόμπελ Ειρήνης του 2025, που τελικά παρά τις επίμονες προσπάθειές του δεν κατάφερε να πάρει.

«Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι. Έδωσαν αλλού το Νόμπελ.Έκανα οκτώ (σ.σ. συμφωνίες). Τι γίνεται με την Ινδία και το Πακιστάν; Έκανα οκτώ από αυτές», ακούστηκε να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Νετανιάχου, χωρίς προφανώς ο πρώτος να γνωρίζει ότι το μικρόφωνό του εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτό.


Μάλιστα, προς επίρρωση των όσων ισχυρίζεται για τις «ειρηνευτικές» του δυνατότητες, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε αναφερόμενος στη συμφωνία Αζερμπαϊρτζάν - Αρμενίας: «Ο Πούτιν μου είπε: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έλυσες αυτόν τον πόλεμο, γιατί προσπαθούσα επί δέκα χρόνια. Και κυριολεκτικά, εγώ τον έλυσα μέσα σε μία ημέρα».


Σημειώνεται ότι αυτή είναι η έκτη φορά που οι δύο ηγέτες συναντιώνται κι η δεύτερη στο Μαρ-Α-Λάγκο, την κατοικία του Τραμπ στην Φλόριντα.
