Νεκροί δύο στρατιώτες του Λιβάνου στα νότια της χώρας από ισραηλινό χτύπημα με drone
Νεκροί δύο στρατιώτες του Λιβάνου στα νότια της χώρας από ισραηλινό χτύπημα με drone
Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινή «στοχευμένη» επίθεση τραυμάτισε σοβαρά δύο Λιβανέζους στρατιώτες στον νότιο Λίβανο, μία ημέρα μετά τη συνάντηση Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσινγκτον
Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινή «στοχευμένη» επίθεση τραυμάτισε σοβαρά δύο Λιβανέζους στρατιώτες στα νότια της χώρας σήμερα, μία ημέρα μετά τη συνάντηση ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.
«Δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα τραυματίσθηκαν σοβαρά αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθρικού ισραηλινού drone» κοντά στην πόλη της Ναμπατίγια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.
Δείτε βίντεο
«Δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα τραυματίσθηκαν σοβαρά αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθρικού ισραηλινού drone» κοντά στην πόλη της Ναμπατίγια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.
Δείτε βίντεο
Les frappes israéliennes ont fait plusieurs victimes ce matin dans le sud du Liban.— InfoSudLiban (@InfoSudLiban) May 30, 2026
Un pickup a été visé, il y a des victimes. pic.twitter.com/nR5g3U4ISG
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα