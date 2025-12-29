Απίστευτες εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Βρέθηκαν δίπλα στη λάβα και πόζαραν σε κάμερα που έχουν εγκαταστήσει επιστήμονες
Απίστευτες εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Βρέθηκαν δίπλα στη λάβα και πόζαραν σε κάμερα που έχουν εγκαταστήσει επιστήμονες
Η Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι η λάβα από το Κιλαουέα έφτασε τα 420 μέτρα ύψος
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι υπεύθυνοι του Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας όταν είδαν δύο νεαρούς όχι μόνο να βρίσκονται επικίνδυνα κοντά στη ρέουσα λάβα από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, αλλά και να ποζάρουν στον φακό της κάμερας που είχε εγκατασταθεί για την καταγραφή του φαινομένου.
Όπως φαίνεται στα πλάνα της κάμερας της αμερικανικής υπηρεσίας που τοποθετήθηκε κοντά σε ποτάμι λάβας, οι δύο νεαροί βρέθηκαν στην περιοχή στις 23 Δεκεμβρίου ενώ ήταν σε εξέλιξη το «Επεισόδιο 39» από την ενεργοποίηση του ηφαιστείου που διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και ολοκληρώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με το ABC News, κάτοικοι της Χαβάης καταγγέλλουν ότι υπάρχει αύξηση παραβίασης των περιοχών που έχουν αποκλειστεί για το κοινό για λόγους ασφαλείας.
Two men were spotted walking dangerously close to Hawaii's Kilauea volcano. In the video captured on Dec. 23, one can be seen gesturing to the webcam operated by the U.S. Geological Survey.— ABC News (@ABC) December 29, 2025
Locals say they have seen an uptick in people trespassing in areas closed to the public. pic.twitter.com/L7LJ6SRD2p
