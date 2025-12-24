Το Κιλαουέα «βρυχάται» και πάλι: Εκτόξευσε λάβα σε ύψος 420 μέτρων, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χαβάη Κιλαουέα Ηφαίστειο Έκρηξη ηφαιστείου

Το Κιλαουέα «βρυχάται» και πάλι: Εκτόξευσε λάβα σε ύψος 420 μέτρων, δείτε βίντεο

Είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο

Το Κιλαουέα «βρυχάται» και πάλι: Εκτόξευσε λάβα σε ύψος 420 μέτρων, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την Τρίτη (23/12), το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη ξανά, εκτοξεύοντας λάβα σε μεγάλα ύψη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), η λάβα έφτασε τα 420 μέτρα ύψος. Η δραστηριότητα αυτή, που καταγράφηκε ως "Επεισόδιο 39", διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και ολοκληρώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου.

Το Κιλαουέα είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και η τρέχουσα περίοδος εκρήξεων διαρκεί ήδη περίπου έναν χρόνο, με τα επεισόδια να χωρίζονται από διάστημα λίγων ημερών.

Δείτε βίντεο:

LIVE: Hawaii's Kilauea volcano erupts
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης