Το Κιλαουέα «βρυχάται» και πάλι: Εκτόξευσε λάβα σε ύψος 420 μέτρων, δείτε βίντεο
Είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο
Την Τρίτη (23/12), το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη ξανά, εκτοξεύοντας λάβα σε μεγάλα ύψη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), η λάβα έφτασε τα 420 μέτρα ύψος. Η δραστηριότητα αυτή, που καταγράφηκε ως "Επεισόδιο 39", διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και ολοκληρώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου.
Το Κιλαουέα είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και η τρέχουσα περίοδος εκρήξεων διαρκεί ήδη περίπου έναν χρόνο, με τα επεισόδια να χωρίζονται από διάστημα λίγων ημερών.
