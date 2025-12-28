Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει την ήπια ισχύ της στην Μέση Ανατολή και την Αφρική

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, από την Ουάσιγκτον που βρίσκεται για συναντήσεις, υπογράμμισε ότι το μοναδικό προνόμιο της χώρας μας είναι ότι συνομιλεί με λαούς και πολιτισμούς στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή με εμπιστοσύνη επί χιλιετίες