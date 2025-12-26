Ρωσία: Κάθειρξη 12 ετών σε πρώην διπλωμάτη, κατηγορήθηκε ότι πούλησε κρατικά μυστικά στις ΗΠΑ - Βίντεο
Ρωσία: Κάθειρξη 12 ετών σε πρώην διπλωμάτη, κατηγορήθηκε ότι πούλησε κρατικά μυστικά στις ΗΠΑ - Βίντεο

Ο  Αρσένι Κονοβάλοφ, συνελήφθη από την FSB τον Μάρτιο του 2024 και κρίθηκε ένοχος για προδοσία - Δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή της σύλληψής του

Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σήμερα έναν Ρώσο πρώην διπλωμάτη σε κάθειρξη 12 ετών σε ποινική αποικία υψίστης ασφαλείας με την κατηγορία ότι πουλούσε κρατικά μυστικά στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών όταν υπηρετούσε στις ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο διάδοχος της σοβιετικής KGB, ανακοίνωσε ότι ο Αρσένι Κονοβάλοφ, γεννημένος το 1987, κρίθηκε ένοχος για προδοσία. «Εξακριβώθηκε ότι ο Α.Σ. Κονοβάλοφ, υπάλληλος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, κατά την πολυετή αποστολή του στις ΗΠΑ μετέφερε ενεργά μυστικές πληροφορίες στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, έναντι χρημάτων» σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Κονοβάλοφ συνελήφθη από την FSB τον Μάρτιο του 2024. Το πρακτορείο TASS δημοσίευσε ένα βίντεο με τον σοκαρισμένο Κονοβάλοφ να συλλαμβάνεται μέσα σε ένα βανάκι και να του αναγγέλλεται ότι θεωρείται ύποπτος για προδοσία.

Δείτε βίντεο



Η FSB δεν διευκρίνισε τι είδους πληροφορίες παρέδωσε ο διπλωμάτης στις ΗΠΑ ή με ποια αμερικανική υπηρεσία συνεργαζόταν. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο προς το παρόν από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, ο Κονοβάλφο υπηρετούσε ως δεύτερος γραμματέας στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στο Χιούστον, από το 2014 μέχρι το 2017.
