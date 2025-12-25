Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Χριστούγεννα ανά τον κόσμο: Πώς γιόρτασαν από την εμπόλεμη Ουκρανία μέχρι τη Βηθλεέμ κι από τις φαβέλες του Σάο Πάολο μέχρι το Πακιστάν, δείτε φωτογραφίες
Άλλοι υπό μηδενικές θερμοκρασίες και άλλοι μόνο με σκούφους και μαγιό, σε ατμόσφαιρα κατάνυξης ή ανάμεσα σε επιθέσεις με drones και βόμβες, οι Χριστιανοί απανταχού της γης γιόρτασαν τον ερχομό του Ιησού στον κόσμο
Από το μαστιζόμενο από τον εμφύλιο πόλεμο και την ανθρωπιστική κρίση Σουδάν, μέχρι το Καράκας της Βενεζουέλας εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις ΗΠΑ...
Από το Κίεβο, όπου ο πόλεμος μπαίνει σε λίγες μέρες στην τέταρτη χρονιά του μέχρι τη Βηθλεέμ, γενέτειρα του Ιησού Χριστού και από τις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο και του Σάο Πάολο μέχρι τις θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν...
Άλλοι υπό μηδενικές θερμοκρασίες και άλλοι μόνο με σκούφους και μαγιό, εκατομμύρια Χριστιανοί ανά την υφήλιο γιόρτασαν τη Γέννηση του Ιησού Χριστού, τον ερχομό Του στον κόσμο, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη.
Το μήνυμα, πανανθρώπινο: υγεία, ειρήνη σ' εκείνες τις γειτονιές του πλανήτη που μαστίζονται από ένοπλες συρράξεις, ελπίδα για καλύτερες μέρες.
Παρακάτω, δείτε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες των Χριστουγέννων ανά τον κόσμο:
Παρακάτω, δείτε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες των Χριστουγέννων ανά τον κόσμο:
