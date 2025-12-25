Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο 8.700 τόνων, δείτε φωτογραφίες
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρακολούθησε και δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε σήμερα δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου εδάφους-αέρος, μεγάλου βεληνεκούς, προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, αναφερόμενο στην περιοχή την οποία το Τόκιο αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας.
Ο Κιμ επιθεώρησε επίσης ένα «πυρηνοκίνητο υποβρύχιο 8.700 τόνων» που ναυπηγήθηκε πρόσφατα, αναφέρει το KCNA. Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Κιμ στο ναυπηγείο, στις οποίες παρουσιάζεται για πρώτη φορά το εν λόγω υποβρύχιο, φιλοξενεί η εφημερίδα Rodong Sinmun.
Το έργο κατασκευής υποβρυχίων αποτελεί μέρος της προσπάθειας του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας να εκσυγχρονίσει το ναυτικό της χώρας, μία από τις πέντε βασικές πολιτικές που προωθεί το κόμμα για την ανάπτυξη των αμυντικών του δυνατοτήτων, ανέφερε το KCNA.
Ο Κιμ φέρεται να δήλωσε ότι η ολοκληρωτική ανάπτυξη των πυρηνικών δυνατοτήτων και ο εκσυγχρονισμός του ναυτικού είναι απαραίτητα και αναπόφευκτα, ενώ «ο σημερινός κόσμος δεν είναι σε καμία περίπτωση ειρηνικός».
Ο Κιμ δήλωσε επίσης ότι το σχέδιο της Νότιας Κορέας για την ανάπτυξη ενός πυρηνικού υποβρυχίου, το οποίο συμφωνήθηκε με την Ουάσινγκτον, θα πυροδοτήσει περαιτέρω τις εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο και θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, γεγονός που τον υποχρεώνει να αναλάβει δράση.
Kim Jong Un meninjau pembangunan kapal selam nuklir strategis Korea Utara.— worldofwar (@UnfaedahYo74173) December 24, 2025
Menurut KCNA, kapal selam ini diperkirakan berbobot ±8.700 ton dan diduga dibangun di galangan Sinpo.#NorthKorea #Submarine #NuclearSubmarine #korea pic.twitter.com/5A0uwNNtI5
