Ο Κιμ Γιόνγκ Ουν υποδέχτηκε Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολέμησαν στην Ουκρανία: «Ηρωική η δράση σας» τους είπε
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ανέφερε πως εννέα στρατιώτες που συμμετείχαν στην τελευταία επιχείρηση στη Ρωσία, έχασαν τη ζωή τους - Η Βόρεια Κορέα είχε στείλει πέρυσι περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας στην Κουρσκ
Σε τελετή υποδοχής στην Πιονγκγιάνγκ παρέστη ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν για μονάδα του στρατού που επέστρεψε από αποστολή στη Ρωσία, όπου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Ουν παρευρέθηκε την Παρασκευή σε τελετή υποδοχής του 528ου Συντάγματος Μηχανικού του Λαϊκού Στρατού της Κορέας, το οποίο επέστρεψε στη χώρα έπειτα από τετράμηνη ανάπτυξη στο εξωτερικό. Όπως αναφέρεται, η μονάδα είχε αποσταλεί στις αρχές Αυγούστου και εκτέλεσε αποστολές μάχης και μηχανικού στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας.
Σε ομιλία του, που μετέδωσε το KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εξήρε τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες για «ηρωική δράση» και «μαζικό ηρωισμό», τονίζοντας ότι εκπλήρωσαν πιστά τις εντολές του Εργατικού Κόμματος της Κορέας υπό συνθήκες πολέμου. Όπως είπε, το σύνταγμα εκκαθάρισε επικίνδυνες περιοχές εν μέσω μαχών, επιδεικνύοντας «απόλυτη αφοσίωση» στο κόμμα και το κράτος.
Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Βόρεια Κορέα δείχνει στρατιώτες με στολές να αποβιβάζονται από αεροσκάφος, τον Κιμ Γιονγκ Ουν να αγκαλιάζει στρατιώτη σε αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς και πλήθη στρατιωτικών και αξιωματούχων να υποδέχονται τη μονάδα. Στην τελετή, σύμφωνα με το KCNA, παρευρέθηκαν ανώτατοι στρατιωτικοί, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, συγγενείς των στρατιωτών και μεγάλος αριθμός πολιτών.
Ο Κιμ ανέφερε ότι εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, χαρακτηρίζοντας την απώλειά τους «σπαρακτική». Ανακοίνωσε ότι το 528ο Σύνταγμα Μηχανικού θα τιμηθεί με το Τάγμα της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας, ενώ οι εννέα πεσόντες έλαβαν μεταθανάτια τον τίτλο του Ήρωα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, καθώς και άλλες κρατικές διακρίσεις.
Η αποστολή της μονάδας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Πιονγκγιάνγκ – Μόσχας. Τον προηγούμενο μήνα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες που συνέβαλαν στην απόκρουση μεγάλης ουκρανικής εισβολής στην περιοχή Κουρσκ διαδραματίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών.
Σύμφωνα με νοτιοκορεατικές, ουκρανικές και δυτικές πηγές, στο πλαίσιο συμφώνου αμοιβαίας άμυνας, η Βόρεια Κορέα είχε στείλει πέρυσι περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας στην Κουρσκ, με περισσότερους από 6.000 να έχουν σκοτωθεί. Η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει επιβεβαιώσει αυτούς τους αριθμούς.
North Korea's Kim Welcomes Troops Returning from Russia Deployment— Asianet News English (@AsianetNewsEN) December 13, 2025
Images broadcast by North Korea state media KCTV show leader Kim Jong Un in Pyongyang welcoming soldiers who returned from a deployment in Russia's Kursk region during Moscow's war with Ukraine.#NorthKorea… pic.twitter.com/WVNvKXDGzc
🇰🇵Kim Jong Un awarded sappers who returned from Russia’s Kursk region (or rather, those who were lucky enough to return)— NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2025
According to North Korean propaganda, in less than three months the sappers “performed a miracle” by clearing a dangerous area of mines.
At the same time,… pic.twitter.com/jgE1s9St1x
