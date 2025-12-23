Ο Κιμ Γιονγκ Ουν περιοδεύει σε ξενοδοχεία μαζί με την κόρη του, μιλάει για «οικονομική πρόοδο»
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν περιοδεύει σε ξενοδοχεία μαζί με την κόρη του, μιλάει για «οικονομική πρόοδο»

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πως η έφηβη κόρη του Κιμ είναι η επικρατέστερη για να γίνει η νέα ηγέτης της χώρας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν περιοδεύει σε ξενοδοχεία μαζί με την κόρη του, μιλάει για «οικονομική πρόοδο»
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακάθισε σε τελετές για την έναρξη λειτουργίας ξενοδοχείων σε μια τουριστική ζώνη της χώρας μαζί με την κόρη του Τζου Άε, καθώς επιδιώκει να υπογραμμίσει την οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα του πριν από ένα σημαντικό συνέδριο του κόμματος που αναμένεται να λάβει χώρα στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Πέντε ξενοδοχεία άνοιξαν το Σάββατο και την Κυριακή στην τουριστική ζώνη Σαμιτζιόν της Βόρειας Κορέας, στο βορειοανατολικό τμήμα της κορεατικής χερσονήσου κοντά στα σύνορα με την Κίνα, όπως ανέφερε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Κιμ, που παρακολούθησε τις τελετές έναρξης λειτουργίας το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου, περιόδευσε στα ακριβά ξενοδοχεία μαζί με την Τζου Άε, σύμφωνα με φωτογραφίες κρατικών ΜΜΕ.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πως η έφηβη κόρη του Κιμ είναι η επικρατέστερη για να γίνει η νέα ηγέτης της χώρας.

Ο Κιμ είπε πως τα ξενοδοχεία είναι «σαφής απόδειξη της ανερχόμενης κατάστασης του λαού μας και του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας μας», σύμφωνα με το KCNA.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παρακολούθησε διάφορες τελετές εγκανίων εγκαταστάσεων τον προηγούμενο μήνα, μεταξύ τον οποίων τρεις περιφερειακές βιομηχανίες μόνο την περασμένη εβδομάδα.

Η Βόρεια Κορέα αναμένεται να διεξαγάγει το πρώτο κομματικό συνέδριό της έπειτα από πέντε χρόνια στις αρχές του 2026, όπου αναμένεται να αποκαλυφθεί ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Κρατικά ΜΜΕ όπως η Ρόντονγκ Σιμούν καλούν το κοινό να κάνει τα πάντα προκειμένου να ολοκληρωθούν σημαντικά σχέδια πριν από την κομματική σύναξη.
