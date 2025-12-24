Τραγωδία στην Πορτογαλία: 13χρονος Βρετανός μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του

Ο δολοφόνος έβαλε τέλος στη ζωή του με μία έκρηξη αερίου στο σπίτι, από την οποία τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός - Η μητέρα του παιδιού βρέθηκε δεμένη και χτυπημένη στο σπίτι





Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο 43χρονος Πορτογάλος



Tragic British teen, 13, is named after being ‘stabbed to death by his mum’s violent convicted killer ex’ in Portugalhttps://t.co/fuX8svtlcV — The Sun (@TheSun) December 24, 2025 Σύμφωνα με τη daily mail, ο 13χρονος Αλφι Χάλετ δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του, ενώ η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια την έδεσε χειροπόδαρα.



Μόλις κατάφερε να ελευθερωθεί, η μητέρα ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είχε σημάδια από χτυπήματα.



Ήταν πολύ φοβισμένη, είχε χτυπηθεί πολύ άσχημα στο πρόσωπο. Μου φάνηκε ότι είχε σπάσει ακόμα και τα δόντια της. Είχε πολύ αίμα στα χέρια της και πλαστικές ταινίες γύρω από τα χέρια και τους αστραγάλους της», δήλωσε ένας γείτονας.



Τόσο ο δράστης όσο και ο ανήλικος βρέθηκαν με πολλαπλά τραύματα από μαχαιρώματα.



Σύμφωνα με το CNN Portugal, ο 43χρονος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για τη δολοφονία ενός άνδρα, τον οποίο μαχαίρωσε 35 φορές. Ο Καρβάλιο παρέμεινε σχεδόν 15 χρόνια στη φυλακή και αποφυλακίστηκε νωρίτερα για καλή συμπεριφορά.



Σύμφωνα με το SIC Notícias, μετά από ένα περιστατικό το 2023, το ζευγάρι χώρισε, αν και οι γείτονες ανέφεραν ότι ο άνδρας συνέχιζε να επισκέπτεται συχνά το σπίτι.



Η 43χρονη μητέρα του Άλφι είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της, καθώς προσπαθούσε να την ελέγχει και κοιμόταν πολλές φορές στο αυτοκίνητο του έξω από το σπίτι.



Η αστυνομία εκτιμά ότι ο Καρβάλιο πρώτα επιτέθηκε στη μητέρα και στη συνέχεια μαχαίρωσε τον Άλφι, ενώ μετά χρησιμοποίησε το ίδιο μαχαίρι για να τραυματίσει σοβαρά τον εαυτό του και οχυρώθηκε στο σπίτι.



Το «αντίο» της ομάδας μπάσκετ του 13χρονου Άλφι Η ομάδα μπάσκετ του Άλφι, Sport Club Operario Cem Soldos (SCOCS), με έδρα το Tomar αποχαιρέτησε τον νεαρό παίκτη με ένα συγκινητικό μήνυμα το βράδυ της Τρίτης που συνοδεύονταν από μια φωτογραφία του με μαύρη κορδέλα:



«Το SCOCS BASKETBALL μόλις σήμερα έγινε φτωχότερο!!! Ο αθλητής μας Alfie απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 13 ετών.



Έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι το Σάββατο, έπαιξε τόσο καλά που φαινόταν σαν να ήξερε ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, αλλά δεν το φανταζόταν... Θέλουμε να σου πούμε πόσο σε αγαπάμε και ότι θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη».







Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διασαφηνίσει τις συνθήκες των δύο θανάτων.