Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία Ανθρακωρυχείο Έκρηξη

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

15 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο από την αρχή της χρονιάς στα πολωνικά ορυχεία

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία
Δύο ανθρακωρύχοι βρήκαν τον θάνατο από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο της Πολωνίας στο οποίο παρόμοια έκρηξη είχε ήδη στοιχίσει, το 2022, τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW), ιδιοκτήτρια του ορυχείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Πνιόβεκ της Σιλεσίας (νότια Πολωνία).

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 830 μέτρων. «Οι δύο ανθρακωρύχοι, που έχασαν τη ζωή τους, είχαν εμπειρία πολλών ετών», ανέφερε σε ανακοίνωση η JSW. Ήταν ηλικίας 40 και 41 ετών.

Οκτώ άλλοι ανθρακωρύχοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Οι διασώστες ανέσυραν τους δύο νεκρούς έπειτα από έρευνα που διήρκεσε επτά ώρες.

«Συμμεριζόμαστε όλοι τον πόνο των οικογενειών των δύο ανθρακωρύχων που έχασαν τη ζωή τους στο ορυχείο του Πνιόβεκ. Η διεύθυνση της JSW με διαβεβαίωσε ότι οι συγγενείς τους θα λάβουν κάθε απαραίτητη στήριξη», έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TVP, 15 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο από την αρχή της χρονιάς στα πολωνικά ορυχεία, 12 από τους οποίους σε ανθρακωρυχεία.

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης