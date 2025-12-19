Προκαλεί ο Μιτσκόσκι, για μένα το όνομα «Μακεδονία» είναι ιερό, λέει, παρά τη Συμφωνία των Πρεσπών

Όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών



Υπενθυμίζεται ότι προχθές το ελληνικό ΥΠΕΞ, σε ανακοίνωσή του, υπενθύμισε στον Χρίστιαν Μιτσκόσκι πως η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως προβλέπεται ρητά από τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι απολύτως δεσμευτική και για τις δύο πλευρές, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο.



Στην ίδια ανακοίνωση επισημαινόταν ότι η πρόοδος των διμερών σχέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής της πορείας, προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.



Αφορμή για την αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ αποτέλεσαν δηλώσεις του Μιτσκόσκι, με τις οποίες υποστήριξε ότι αυτός, ως πρωθυπουργός της χώρας του, στην πράξη έχει επαναφέρει τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία».