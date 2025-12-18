Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Υπό έρευνα για διαφθορά η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας
Υπό έρευνα για διαφθορά η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας
Η έρευνα αφορά τη θητεία της Ρασιντά Ντατί στο Ευρωκοινοβούλιο
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στο γραφείο του δημάρχου του 7ου διαμερίσματος του Παρισιού, στο γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού και σε σπίτια, στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας για διαφθορά που αφορά τη θητεία της Ρασιντά Ντατί στο Ευρωκοινοβούλιο - της νυν υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας - όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος οικονομικός εισαγγελέας.
Αυτές οι έρευνες αποτελούν μέρος δικαστικής έρευνας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο με κατηγορίες για «ενεργητική και παθητική διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής, υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων, απόκρυψη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τη θητεία της Ρασιντά Ντατί ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η Ντατί, όπως και οι δικηγόροι της, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.
Αυτές οι έρευνες αποτελούν μέρος δικαστικής έρευνας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο με κατηγορίες για «ενεργητική και παθητική διαφθορά, αθέμιτη άσκηση επιρροής, υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων, απόκρυψη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τη θητεία της Ρασιντά Ντατί ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η Ντατί, όπως και οι δικηγόροι της, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα