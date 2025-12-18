Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 25χρονη που έπεσε από τον 10ο όροφο - Συνέλαβαν τον σύζυγό της, την είχε ξυλοκοπήσει σε ασανσέρ λίγο νωρίτερα
Δείτε τα βίντεο που «έκαψαν» τον 40χρονο δέκα ημέρες μετά τον θάνατο της 25χρονης

Φρικτό θάνατο αφού βρέθηκε στο κενό από τον 10ο όροφο κτηρίου βρήκε η 25χρονη Μαρία Κατιάνα Γκόμες ντα Σίλβα στη Βραζιλία με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον σύζυγό της για γυναικοκτονία.

Η 25χρονη βρέθηκε νεκρή έξω από κτήριο στο Σάο Πάολο στις 29 Νοεμβρίου με τον 40χρονο σύζυγό της Άλεξ Λεάντρο Μπίσο ντος Σάντος να υποστηρίζει αρχικά στους αστυνομικούς ότι είχε αυτοκτονήσει μετά από καβγά που είχαν.

Η 25χρονη με τον σύζυγό της που συνελήφθη για τη δολοφονία της


Δέκα ημέρες αργότερα, όμως, η αστυνομία τον συνέλαβε ως ύποπτο για τη δολοφονία της 25χρονης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύλληψη έγινε μετά και από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στα οποία ο 40χρονος φαίνεται να χτυπάει την 25χρονη στο γκαράζ και στη συνέχεια να τσακώνεται μαζί της στο ασανσέρ φτάνοντας στο σημείο να την αρπάξει από τον λαιμό.



Την αστυνομία είχαν καλέσει γείτονες του ζευγαριού αφού άκουσαν φωνές και έναν δυνατό θόρυβο.

Οι υποψίες των αστυνομικών είναι ότι ο Σάντος έριξε τη Σίλβα από το μπαλκόνι.

Σημειώνεται ότι περίπου μια εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του, ο Σάντος παρευρέθηκε στην κηδεία της συζύγου του όπου τον είδαν να γονατίζει δίπλα στο φέρετρό της με δάκρυα στα μάτια.

Η 26χρονη είχε γεννηθεί στο Κρατέους της Βραζιλίας πριν μετακομίσει στο Σάο Πάολο, όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον σύζυγός της και συχνά αναρτούσε βίντεο στα social media με περιεχόμενο από ταξίδια, μακιγιάζ, υγεία και την καθημερινή της ρουτίνα.
