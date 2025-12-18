Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν
Συμπεριλαμβάνει συστήματα εκτόξευσης πυραύλων, οβιδοβόλων και drones - Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε τη δεύτερη πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα η Ταϊπέι εκφράζοντας «ειλικρινείς ευχαριστίες».
Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της νήσου, το πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τέτοια πώληση στην ιστορία.
