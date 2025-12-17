Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Νέο μυστήριο στο Τρίγωνο των Βερμούδων: Επιστήμονες ανακάλυψαν ανωμαλία που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη
Αυτή τη φορά το ενδιαφέρον των επιστημόνων δεν στρέφεται στο τι συμβαίνει πάνω από τις Βερμούδες, αλλά στο τι κρύβεται βαθιά από κάτω τους
Όταν ακούει κανείς το όνομα Βερμούδες, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στο περίφημο Τρίγωνο των Βερμούδων και στις ιστορίες για εξαφανισμένα πλοία και αεροπλάνα. Στην περίπτωση εκείνη, η επιστήμη έχει σε μεγάλο βαθμό δώσει απαντήσεις, αποδίδοντας τα περισσότερα περιστατικά σε ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και σε ανθρώπινα λάθη.
Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον των επιστημόνων δεν στρέφεται στο τι συμβαίνει πάνω από τις Βερμούδες, αλλά στο τι κρύβεται βαθιά από κάτω τους. Μια ομάδα ερευνητών εντόπισε κάτω από το νησιωτικό σύμπλεγμα του Βόρειου Ατλαντικού μια γεωλογική «ανωμαλία» που δεν έχει παρατηρηθεί πουθενά αλλού στον πλανήτη.
Σύμφωνα με τη μελέτη, κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό στην περιοχή των Βερμούδων υπάρχει ένα στρώμα πετρώματος πάχους περίπου 20 χιλιομέτρων (12,4 μίλια). Το στοιχείο αυτό ξεχωρίζει, καθώς συνήθως κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό ακολουθεί απευθείας ο μανδύας της Γης.
Ο γεωλόγος Γουίλιαμ Φρέιζερ από το Carnegie Science στην Ουάσινγκτον, μιλώντας στο Live Science, εξήγησε γιατί το εύρημα θεωρείται μοναδικό. Όπως ανέφερε, «κανονικά περιμένει κανείς να συναντήσει τον μανδύα ακριβώς κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό. Στην περίπτωση των Βερμούδων, όμως, υπάρχει ένα επιπλέον στρώμα που έχει τοποθετηθεί κάτω από τον φλοιό, μέσα στην τεκτονική πλάκα πάνω στην οποία βρίσκεται το νησί».
Η προέλευση αυτού του ασυνήθιστα παχιού στρώματος πετρώματος παραμένει άγνωστη. Οι επιστήμονες εκτιμούν, ωστόσο, ότι μπορεί να συνδέεται με τον τρόπο σχηματισμού των ίδιων των Βερμούδων και με το πώς κατάφεραν να αναδυθούν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω σε ένα ωκεάνιο ύψωμα, όμως η ηφαιστειακή δραστηριότητα που θα μπορούσε να το έχει δημιουργήσει παραμένει αινιγματική. Η τελευταία γνωστή ηφαιστειακή έκρηξη στην περιοχή χρονολογείται πριν από περίπου 31 εκατομμύρια χρόνια. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι εκείνη η έκρηξη ανύψωσε σημαντικά τον ωκεάνιο πυθμένα και ότι η γεωλογική ανωμαλία που εντοπίστηκε σήμερα αποτελεί αποτύπωμα αυτής της διαδικασίας.
Όπως σημειώνει ο Φρέιζερ, η μελέτη τέτοιων «ακραίων» γεωλογικών περιπτώσεων έχει ευρύτερη σημασία. «Κατανοώντας έναν τόσο ιδιαίτερο τόπο όπως οι Βερμούδες, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και περιοχές που δεν παρουσιάζουν τόσο έντονες ιδιαιτερότητες. Μας βοηθά να διακρίνουμε ποιες διεργασίες στη Γη είναι οι πιο συνηθισμένες και ποιες οι πραγματικά ακραίες», ανέφερε.
Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα βάθη των ωκεανών εξακολουθούν να κρύβουν σημαντικά μυστικά. Άλλωστε, πρόσφατα άλλη επιστημονική ομάδα αποκάλυψε την ύπαρξη μιας «χαμένης» ηπείρου, της Ζηλανδίας (Zealandia ή Te Riu-a-Māui), ηλικίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου ετών, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται κάτω από το νερό. Οι Βερμούδες έρχονται τώρα να προστεθούν στη λίστα των περιοχών που δείχνουν πόσα ακόμη έχει να αποκαλύψει ο πλανήτης κάτω από την επιφάνειά του.
