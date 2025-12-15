«Είστε η προσωποποίηση του κακού»: Μητέρα στις ΗΠΑ δολοφόνησε την κόρη της και αφαίρεσε το αγέννητο μωρό της από τη μήτρα της

Φέρεται να μοιράζονταν τον ίδιο εραστή, ενώ πατέρας του μωρού ήταν ο πατριός του θύματος, που πέταξε το μωρό στα σκουπίδια





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Παρκ ενώ ήταν μια περίπου εβδομάδα πριν γεννήσει το παιδί που κυοφορούσε και συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου επισκέφθηκε το πατρικό της σπίτι. Μια ημέρα μετά, δηλώθηκε από τους δικούς της στην τοπική αστυνομία ότι είχε εξαφανιστεί, ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι τη μέρα που εξαφανίστηκε την είδε να μπαίνει σε ένα όχημα.







⚠️ WARNING: This post describes murder, torture, & fetal abduction



The biological mother and stepfather of Rebecca Park, 22, who was 39 weeks pregnant, have been arrested & charged with her murder after her body was found in Huron Manistee National Forest. Cortney Bartholomew,…





Τελικά, τόσο η μητέρα όσο και ο πατριός της Παρκ, Τίμοθι Μπαρθολόμεου, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τον φόνο της. Είναι η προσωποποίηση του κακού δήλωσε στο δικαστήριο η εισαγγελέας της υπόθεσης, καθώς υποστήριξε ότι το ζευγάρι δεν σταμάτησε στη δολοφονία της γυναίκας, αλλά αφαίρεσε από την μήτρα της με νυστέρι και το αγέννητο μωρό της.



Την ανάγκασαν να μπει σε όχημα και την...εξαφάνισαν «Ο 47χρονος έφερε τη Ρεμπέκα στο σπίτι τους και μαζί με τη σύζυγό του την ανάγκασαν να μπει σε ένα άλλο όχημα και την πήγαν στο δάσος όπου την μαχαίρωσαν, την ανάγκασαν να ξαπλώσει στο έδαφος, ενώ έκοβαν το μωρό της και τελικά προκάλεσαν τον θάνατό της και τον θάνατο του μωρού», είπε η εισαγγελέας στο δικαστήριο. «Στη συνέχεια άφησαν τη σορό της στο δάσος», συμπλήρωσε.



The mother of pregnant 22-year-old Rebecca Park allegedly confessed to cutting the unborn baby from Park’s womb while she was still conscious, then watching her husband allegedly slit Park’s throat. Read the full story at the link in our bio or at https://t.co/tJdZDTFln5. pic.twitter.com/HF1j8rTRM6 — True Crime News (@MyTrueCrimeNews) December 12, 2025 Σύμφωνα με την αρχική της κατάθεσή της, ο Μπράντλι ήταν αυτός που δολοφόνησε τη Ρεβέκκα, αφού την ανάγκασε να μπει σε ένα αυτοκίνητο και τη μαχαίρωσε αρκετές φορές κι ότι εκείνος να απέκοψε το αγέννητο παιδί από τη μήτρα της. Η Κόρτνεϊ είπε στην αστυνομία ότι το μωρό δεν ανέπνεε αφού το έκοψαν.



«Όταν έκοψε το μωρό, ο Κόρτνεϊ είπε ότι η Ρεβέκκα είχε ακόμα τις αισθήσεις της και ο Μπράντλι κρατούσε το μαχαίρι στο λαιμό της», αναφέρεται στην κατάθεσή της. Ο Κόρτνεϊ είπε ότι το σώμα της Ρεβέκκας στη συνέχεια σπρώχτηκε κάτω από ένα ανάχωμα και καλύφθηκε με φύλλα, και ότι το έμβρυο τοποθετήθηκε σε ένα ψυγείο, έπειτα σε μια σακούλα σκουπιδιών, πριν πεταχτεί σε κάδο απορριμμάτων.



Εν τω μεταξύ, ο Μπράντλεϊ φέρεται να είπε στις αρχές ότι το έγκλημα είχε σχεδιαστεί από την Κόρτνεϊ, η οποία όπως είπε είπε ότι παρακινήθηκε από την επιθυμία της για περισσότερα παιδιά. Ο Μπράντλεϊ είπε ότι αυτός και η σύζυγός του δεν μπορούσαν να υιοθετήσουν επειδή ήταν σεξουαλικός παραβάτης.



Σε μια ακόμη πιο ανατριχιαστική αποκάλυψη, προέκυψε ότι το θύμα, η μητέρα της και η αδερφή της φέρονται να είχαν σχέση με τον ίδιο άνδρα. Συγκεκριμένα, η Κίμπερλι και ο Κόρτνεϊ είπαν στους ερευνητές ότι και οι τρεις είχαν σχέση με τον αρραβωνιαστικό της Παρκ, Ρίτσαρντ Λι Φάλορ.



Εν τω μεταξύ, η Κόρτνεϊ φέρεται επίσης να είπε στην αστυνομία ότι ο σύζυγός της, Μπράντλι, ήταν ο πατέρας του μωρού, σύμφωνα με έγγραφα. «Ο Μπραντ είπε ότι ήταν δικό του», φέρεται να είπε η Κόρτνεϊ στους αξιωματικούς της Αστυνομίας.