Κρίσιμη εβδομάδα για Ουκρανία: Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να λύσουν τον «γόρδιο δεσμό» με τα ρωσικά assets

Σήμερα η συνάντηση του Ζελένσκι με Αμερικανούς διαπραγματευτές και Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Βερολίνο - Το Ντονμπάς «δεν θα είναι το τέλος του παιγνιδιού για τον Πούτιν» λέει η Κάγια Κάλλας