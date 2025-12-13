Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Σάλος στη Φινλανδία μετά τη «ρατσιστική» χειρονομία της Miss Finland, της πήραν τον τίτλο
Η Σάρα Τζαφτσέ καθαιρέθηκε μόλις τρεις μήνες μετά τη στέψη της, έπειτα από αντιδράσεις για ανάρτηση στα social media
Η Miss Finland έχασε τον τίτλο της μετά από έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμφανιζόταν να κάνει χειρονομία που θεωρήθηκε ρατσιστική απέναντι σε άτομα ασιατικής καταγωγής.
Η Σάρα Τζαφτσέ, που είχε στεφθεί Miss Finland τον Σεπτέμβριο, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία τραβούσε τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα, μια χειρονομία που έχει συνδεθεί διεθνώς με προσβλητικά στερεότυπα για Ασιάτες. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραφε στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syömäs», δηλαδή «τρώγοντας με έναν Κινέζο». Η ανάρτηση ανέβηκε στην εφαρμογή Jodel.
Αρχικά, η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και ότι η κίνησή της οφειλόταν σε έντονο πονοκέφαλο, λέγοντας πως έτριβε τους κροτάφους της και τέντωνε τα μάτια της. Ωστόσο, η εξήγηση αυτή δεν έπεισε, ενώ οι αντιδράσεις στα social media ήταν έντονες.
Λίγο αργότερα, η Σάρα Τζαφτσέ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη χειρονομία της. Παρά τη συγγνώμη, ο οργανισμός Miss Finland αποφάσισε να της αφαιρέσει τον τίτλο. Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι δεν αποδέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής συμπεριφοράς.
Την επόμενη ημέρα, σε συνέντευξη Τύπου, ο οργανισμός ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και ανακοίνωσε επίσημα την καθαίρεση της Τζαφτσέ από τον τίτλο της Miss Finland.
Νέα Miss Finland ανακηρύχθηκε η Τάρα Λέχτονεν, η οποία είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου. Η ίδια δήλωσε ότι αναλαμβάνει τον ρόλο σε μια ασυνήθιστη χρονική στιγμή, καθώς η θητεία της ξεκινά στα μέσα της χρονιάς.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Σάρα Τζαφτσέ, η οποία γεννήθηκε στην πόλη Ούλου και έχει μητέρα από τη Φινλανδία και πατέρα από το Κόσοβο, επανέλαβε τη συγγνώμη της, λέγοντας: «Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους προσέβαλα και πλήγωσα με τις πράξεις μου στα social media».
Από την πλευρά της, η Τάρα Λέχτονεν ανέφερε μέσω Instagram ότι θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί με σοβαρότητα στον ρόλο της. «Αποδέχομαι τον τίτλο της Miss Finland 2025 με σεβασμό και υπευθυνότητα. Παρότι το ξεκίνημα είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου», δήλωσε.
