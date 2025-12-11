Θανατοποινίτης εκτελέστηκε στις ΗΠΑ: Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
Θανατοποινίτης εκτελέστηκε στις ΗΠΑ: Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια


Ο Χάρολντ Νίκολς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Κάρεν Πούλι το 1988

Ένας 64χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας γυναίκας πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, εκτελέστηκε σήμερα στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Ο Χάρολντ Νίκολς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Κάρεν Πούλι το 1988. Είχε επίσης κριθεί ένοχος για βιασμό ή απόπειρα βιασμού 12 γυναικών σε μια περίοδο τριών μηνών.


Η εκτέλεση του Νίκολς – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η τρίτη στο Τενεσί από την αρχή του έτους.

Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 46 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 38 με θανατηφόρες ενέσεις, πέντε με εισπνοή αζώτου και τρεις από εκτελεστικό απόσπασμα (όλες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.
